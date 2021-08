Stolica Apostolska zaniepokojona kryzysem w Afganistanie  

Stolica Apostolska z wielką uwagą i głębokim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w Afganistanie i ponawia apel Papieża Franciszka z 15 sierpnia, aby „modlić się do Boga pokoju, aby ustał szczęk broni i znaleziono rozwiązanie przy stole dialogu”. Na specjalnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie mówił o tym ks. John Putzer ze Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.

Watykański dyplomata wezwał wszystkie strony do „uznania i obrony godności ludzkiej i podstawowych praw każdej osoby, w tym prawa do życia, wolności wyznania, prawa do swobodnego przemieszczania się i pokojowych zgromadzeń”. Wskazał, że w tym krytycznym czasie niezwykle ważne jest wspieranie i zapewnienie bezpieczeństwa działaniom humanitarnym prowadzonym w Afganistanie, w duchu międzynarodowej solidarności, aby nie zaprzepaścić poczynionych postępów, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji.

Według Stolicy Apostolskiej, „dialog włączający” jest „najpotężniejszym narzędziem” do osiągnięcia celu, jakim jest pokój. Dyplomata skierował również apel do całej wspólnoty międzynarodowej, aby „przeszła od deklaracji do czynów”, przyjmując uchodźców „w duchu międzyludzkiego braterstwa”.