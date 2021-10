Belgijscy lekarze zabijają 10 proc. noworodków, które - według ich oceny - są pozbawione nadziei na znośną przyszłość - podał serwis lifenews.com, powołując się na raport Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal. Jest to wprost sprzeczne z miejscowym prawem, które pozwala na eutanazję nieletnich, ale tylko tych, którzy są świadomi i zdolni do rozeznania sytuacji.