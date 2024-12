Papież zaapelował do francuskich polityków, aby debata na temat końca życia była prowadzona w prawdzie. Włączył się tym samym w dyskusję nad forsowaną przez prezydenta Macrona legalizacją eutanazji.

Podkreślił, że trzeba towarzyszyć życiu do jego naturalnego końca poprzez rozwój opieki paliatywnej. Ci, którzy znajdują się u kresu życia potrzebują wsparcia ze strony personelu, który jest wierny swemu powołaniu, czyli zapewnia opiekę i ulgę w cierpieniu, nawet jeśli nie prowadzi to do uzdrowienia.

Franciszek mówił o tym na audiencji dla pielgrzymki polityków z południowej Francji. Przyznał, że samo zorganizowanie takiej pielgrzymki jest już odważnym krokiem. Świadczy on o tym, że chcą oni pogodzić praktykowanie własnej wiary z odpowiedzialnością w życiu publicznym.

Papież wyraził też zadowolenie z ich zainteresowania przesłaniem Kościoła. Przypomniał, że choć polityka i religia to dwie odmienne rzeczywistości, to jednak są sprawy, które je łączą i na których im zależy. „W różnym stopniu wszyscy jesteśmy świadomi roli, jaką musimy odgrywać dla dobra wspólnego. Kościół pragnie rozbudzać siły duchowe, dzięki który całe życie społeczne staje się owocnym. Możecie w tym liczyć na jego pomoc” – dodał Ojciec Święty.

Wskazał również na pilną potrzebę zapewnienia młodym ludziom edukacji, która uwrażliwi ich na potrzeby innych i rozbudzi w nich wolę zaangażowania. „Dorastający młody człowiek potrzebuje ideałów, ponieważ jest z natury wielkoduszny i otwarty na pytania egzystencjalne. Myli się ten, kto sądzi, że młodzi nie dążą do niczego więcej niż na wylegiwaniu się na kanapie czy zajmowaniu się mediami społecznościowymi”. Papież podkreśli, że zaangażowanie młodych w świat realny, w pomoc udzielaną potrzebującym otwiera ich na radość przyjmowania i dawania.