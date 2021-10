Siedym światów!

Dopiero co wciskali nam roztomajte mundialowe gadżety (jajka niespodzianki z polskimi piłkarzami na półkach jeszcze są!), by chwilę później oferować asortyment plażowy: materace, kąpielówki, dmuchane piłki, krokodylki, rekinki. Potem, w połowie wakacji, wjechały przybory szkolne, słowniki i podręczniki, a następnie, i tu już chyba za jednym zamachem, pojawiły się plastikowe dynie, monstrualne znicze i pierwsze „christmasy”. Czekam jeszcze tylko na kompakty z przebojowymi składankami na Sylwestra i spokojnie możemy kończyć ten nieszczęsny 2021 rok!

No cóż, tak to już w handlu jest. Szczególnie tym dyskontowym (od razu przypomina się wiersz Marcina Sendeckiego „Ojciec Lidl i matka Biedronka”). I niby człowiek dziwi się, przeraża, narzeka, a chwilę później już tam jakieś pierwsze prezenty świąteczne do domu jednak znosi. Oczywiście, z Żoną-polonistką, kręcimy się w tym celu głównie po księgarniach, zaś w jednej z nich wpadły mi w oko takie oto dwie książeczki autorstwa Grażyny Bąkiewicz: „Mówcie mi Bezprym” i „Bolko Mały”.

No, no, no… Ale odkrycie. Ale podróż w czasie! Bo przecież w dzieciństwie zaczytywałem się właśnie w takich średniowieczno-słowiańskich opowieściach. Lech, Czech i Rus, Piast Kołodziej, król Krak, Dobrawa, jacyś ruscy bojarzy i carewicze, serbski kraljević Marko… - kogóż tam nie było. A wszystko to z serii „baśnie przyjaciół”, bratnich narodów – Słowaków, Bułgarów, Chorwatów, Czechów, a nawet tych dobrych Niemców, czyli NRD-owców :)

No tak, za komuny wydawano mnóstwo tego typu rzeczy. Ale klimacik miały niezły. Ilustracje też były niczego sobie. No i jakoś otwierały dzieciaka na ten wielobarwny, słowiański świat. Światy. Cały ten krąg kulturowy, który dzisiaj, gdyby tak popolitykować, zdaje się być jakimś kręgiem zaklętym. Przeklętym. Bo z Czechami konflikt o Turów, z Białorusinami przepychanki na granicy, z Rosjanami wojna hybrydowa, z Ukraińcami, jak nie niekończący się Wołyń, to znowu raper Mata wyskoczy z jakimiś Ukrami.

Jaki wniosek my jako naród powinniśmy wyciągnąć z faktu, że trzeba nam było pięćdziesięciu pięciu milionów i jednej odsłony utworu rapera Maty, żeby zauważyć w nim pogardliwe dla Ukraińców słówko „Ukry”?

– pytał niedawno, na łamach „Tygodnika Powszechnego” Jacek Podsiadło .

Co będzie dalej? Co tu jeszcze zostało? Może jakiś fight ze Słowakami o Janosika by się przydał, panowie dzielący i rządzący? Że to pierwszy, arcypolski, prapraprawyklęty, który po tym, jak wziął udział w powstaniu Rakoczego, broni nie złożył i walczył dalej ( film Agnieszki Holland i Kasi Adamik się kłania ).

Aj jaj jaj… No nie wygląda to wszystko za ciekawie. Siedym światów – jak to sie u nos godo... Tym bardziej warto dziś więc wracać do dziedzictwa świętych Cyryla i Metodego – Apostołów Słowian. Przypominaliśmy ostatnio na Wiara.pl encyklikę, którą poświęcił im św. Jan Paweł II . W czasie swojej ostatniej podróży na Słowację sporo mówił też o nich papież Franciszek. Może to nie przypadek. Może ich wstawiennictwo rzeczywiście jest nam dziś szczególnie potrzebne. Bo jak tak dalej pójdzie, to kto wie, czy fikcyjna, futurystyczna, cyberpunkowa powieść „ Undergroud ” Františka Kotlety (m.in. o czesko-polskiej wojnie o Śląsk w 2107 roku), nie okaże się prawdą...

No to na koniec dziś też „Undergroud” - ale taki z przeszłości. W wykonaniu grupy The Jam: