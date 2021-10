To jest zimna broń - miał powiedzieć asystent reżysera Dave Halls do Aleca Baldwina, wręczając mu pistolet, będący rekwizytem w kręconym na farmie w Bonanza Creek Ranch filmie "Rust". Chwilę potem doszło do tragedii - broń wypaliła, zginęła autorka zdjęć Halyna Hutchins, a ranny został reżyser Joel Souza.