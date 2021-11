Komisja Europejska uważa, że przyjęty w sobotę przez 200 państw "pakt z Glasgow" podtrzymuje zobowiązania porozumienia paryskiego i daje szansę ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Ostrzegła jednak, że jest jeszcze "wiele ciężkiej pracy do zrobienia".