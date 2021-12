Papież odwołał arcybiskupa Paryża Michela Aupetita. Kilka dni temu oddał się on do dyspozycji Franciszka po publikacji dziennika "Le Point" na temat jego relacji z kobietą. Miała ona sięgać 2012 r., a więc okresu zanim jeszcze został arcybiskupem stolicy Francji.

W wypowiedzi sprzed kilku dni abp Aupetit zaprzeczył, by łączył go intymny związek. Powołał się na świadectwo osób, które go wówczas znały na co dzień i które mogą zaświadczyć, że nie prowadzi on podwójnego życia, jak to sugerował artykuł w "Le Point". Przyznał, że źle zarządzał sytuacją z osobą, która pojawiła się w jego obecności przy wielu okazjach.

„Ten błąd powierzyłem mojemu kierownikowi duchowemu, a władza kościelna została o nim poinformowana. Dzisiaj, jak co dzień, składam moje życie w ręce Pana, tak jak w dniu moich święceń" – powiedział w Radiu Notre Dame 70-letni abp Aupetit.

Tymczasowym rządca archidiecezji został abp Georges Pontier, emerytowany arcybiskup Marsylii.

Po przyjęciu rezygnacji przez papieża abp Aupetit wydał oświadczenie, w którym zacytował słowa z Księgi Hioba: „Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione”. Zaznaczył, że swą rezygnacją chciał uchronić archidiecezję przed podziałem, który zawsze powodują podejrzenia i utrata zaufania”. Jednocześnie przyznał, że z gorliwością i oddaniem starał się pełnić trudne obowiązki w archidiecezji paryskiej, w czym pomagały mu „wspaniałe ekipy duchownych, świeckich, osób konsekrowanych, całkowicie oddanych służbie Chrystusowi, Kościołowi i swoim braciom”, za co im dziękuje.

- Oczywiście byłem głęboko poruszony atakami, których byłem celem. Dziś dziękuję Bogu, że w moim sercu jest głęboki pokój – przyznał abp Aupetit. Modli się za tych, którzy źle mu życzyli i prosi o przebaczenie tych, których mógł zranić.

Na zakończenie przypomniał słowa ze swej pierwszej homilii w Paryżu: „Nie patrzcie na arcybiskupa, patrzcie na Chrystusa!”.

Michel Aupetit urodził się 23 marca 1951 roku w Wersalu. Po studiach medycznych przez 21 lat wykonywał zawód lekarza. W 1990 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji paryskiej i w 1995 roku, w wieku 44 lat, przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Jean-Marie Lustiger'a. Następnie pracował duszpastersko. Od 2006 roku był wikariuszem generalnym archidiecezji paryskiej, a od 2013 roku biskupem pomocniczym archidiecezji paryskiej. W 2014 roku papież Franciszek mianował go ordynariuszem podparyskiej diecezji Nanterre, a w 2017 roku - arcybiskupem Paryża.