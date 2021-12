Podczas drugiej edycji Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego w Dosze prezydent przypominał, że oba kraje od 2009 r. łączy długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu skroplonego, który jest odbierany w terminalu LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Duda wskazywał, że aktualnie Polska importuje rocznie z Kataru ok. 2,1 mln ton LNG; w ubiegłym roku wartość tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów. Prezydent podkreślił, że udział wolumenu LNG dostarczanego z Kataru w ramach dostaw komercyjnych stanowi blisko 3/4 całkowitego wolumenu LNG dostarczonego dotychczas do Polski. "To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie jest Katar" - stwierdził.

"Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach. W naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu omówienia możliwych form jego kompensowania - albo poprzez zwiększenie polskiego eksportu, albo poprzez przyjęcie katarskich inwestycji" - mówił Duda.

"Dostrzegając pozytywne nastawienie naszych katarskich przyjaciół oraz sygnalizowaną przez nich gotowość do konstruktywnej współpracy, nie mam wątpliwości, że wkrótce uda nam się wypracować rozwiązania, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron" - dodał.

Prezydent oświadczył, że "Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów". Zapewnił, że Polska ma dla Kataru "ciekawą, unikalną ofertę technologiczną".

"Jako prezydentowi RP zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, nieograniczającym się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach" - oświadczył.

Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego - ocenił prezydent - obiecującym obszarem współpracy jest sektor rolno-spożywczy. "Polska może zaoferować wysokiej jakości produkty żywnościowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne do wykorzystania w katarskim przemyśle produkcji żywności" - podkreślił Duda.

"W perspektywie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 jesteśmy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas organizacji EURO 2012. Doskonale rozumiem wyzwania, przed którymi stoją obecnie władze państwa Katar. Pragnę podkreślić, że również polskie firmy oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych czy też zarządzania infrastrukturą" - oświadczył prezydent.

Prezydent wyraził nadzieję, że druga edycja Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to stanowić będzie impuls do intensyfikacji przyszłych relacji biznesowych.