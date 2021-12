Głos papieża łagodny, ale ostrzeżenie poważne. Chodzi o UE  

Papież Franciszek skomentował propozycję Komisji Europejskiej zmierzającej do rugowania chrześcijaństwa z oficjalnego języka Unii Europejskiej. – To anachronizm, laicyzm rozpuszczony w wodzie destylowanej - zauważył wczoraj Franciszek podczas konferencji na pokładzie samolotu, którym wrócił do Rzymu. – Unia Europejska musi respektować każdy kraj z jego wewnętrzną strukturę. Musi respektować różnorodność krajów, a nie je ujednolicać – podkreślił.

O propozycji komisarz UE ds. równości, postulującej m.in. rugowanie z języka "Bożego Narodzenia", a nawet zastępowanie imion Marii i Jana imionami... Malika i Juliusz informowaliśmy przed kilkoma dniami:

– W historii wiele dyktatur usiłowało zrobić to samo. Pomyślmy o Napoleonie, dyktaturze nazistowskiej, komunistycznej. Jest to pewna moda, laicyzm rozpuszczony w wodzie destylowanej. Ale to się nie sprawdziło w historii - mówił podczas konferencji prasowej.

– Skłania mnie to do refleksji nad Unią Europejską, która jak sądzę, jest konieczna. Ale Unia musi powrócić do ideałów ojców założycieli. Były to ideały jedności, wielkości. I [Unia] musi uważać, by nie stać się narzędziem ideologicznych kolonizacji ideologiczne. Bo mogłoby to doprowadzić to podziałów między krajami i upadku Unii Europejskiej. Unia Europejska musi respektować każdy kraj z jego wewnętrzna strukturę. Musi respektować różnorodność krajów, a nie je ujednolicać - podkreślił Franciszek.

– Myślę, że tego nie zrobią, nie taka jest ich intencja. Ale trzeba uważać, bo niekiedy pojawiają się projekty programy takie jak ten, i nie wiedzą co z tym zrobić - stwierdził papież nawiązując do propozycji komisarz Dalli.

– Każdy kraj ma swoją specyfikę, ale każdy kraj jest też otwarty na inne kraje w Unii Europejskiej. (...). Suwerenność braci, w jedności która respektuje odrębność każdego kraju. I trzeba uważać, by nie stać się narzędziem ideologicznej kolonizacji - ostrzegł Franciszek.

Posłuchaj jego wystąpienia: