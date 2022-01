Klaryski mają nową ksienię

Wybory nowej ksieni rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy klasztornej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrował ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.

Po Mszy św. został odśpiewany hymn do Ducha Świętego i po wypełnieniu wszystkich przepisanych w statutach procedur siostry wybrały nową ksienię, którą została na drugą kadencję siostra Kazimiera Gerlach. Nowo wybranej ksieni bp Krzysztof Nitkiewicz przekazał klucze do klasztoru, pieczęci oraz udzielił błogosławieństwa.

Siostra Kazimiera Gerlach pochodzi z Jabłonicy Polskiej na Podkarpaciu. Wstąpiła do klasztoru sióstr klarysek w Krakowie 25 sierpnia 1981 r. Pełniła tam różne funkcje, była między innymi wikarią, czyli zastępczynią przełożonej. W 1998 r. przeszła do tworzącego się klasztoru w Skaryszewie, a stamtąd w 2008 r. do nowej fundacji klarysek w Sandomierzu.

Tytuł ksieni korzeniami sięga czasów powstania zgromadzenia, gdy pierwszą przełożoną była święta Klara. Tytuł związany jest również z fundatorką sióstr klarysek w Polsce, księżniczką bł. Salomeą Piastówną. Kadencja przełożonej trwa trzy lata, po czym, zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, odbywają się wybory.

Historia obecności sióstr klarysek w Sandomierzu sięga czasów średniowiecza, kiedy bł. Salomea przyjęła w kaplicy zamkowej habit zakonny. Razem z siostrami przybyłymi z Pragi czeskiej zamieszkała w klasztorze ufundowanym przez jej brata księcia Bolesława Wstydliwego w Zawichoście. Z powodu najazdów tatarskich, siostry przeniosły się po kilkunastu latach do Skały pod Krakowem. Do Sandomierza wróciły w 2008 r. Siostry Klaryski wyróżniają się przestrzeganiem ścisłej klauzury i radykalnym ubóstwem.