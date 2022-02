O. Rydzyk: Zaszczepiłem się już trzeci raz  

Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam wygłosił referat podczas sympozjum w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pt. "Oblicza pandemii".

"Sprawa pandemii bardzo kłóci nas Polaków. Nosi maseczkę? Nie? (Wtedy - PAP) zwyzywa, bije. Jak tak można? Dajmy argument prawdy. Siła argumentu, a nie argument siły, bo ja mam władzę - to ma być tak. (...) To, że pandemia jest, to jest. To przecież widać, ludzie umierają" - mówił o. Rydzyk.

Dodał, że sympozjum zorganizowane w szkole założonej przez ojców redemptorystów nie jest absolutnie po to, "żeby się komuś przeciwstawiać".

"Tylko po to, żeby rozmawiać, aby być bogatszym. Tak, żebyśmy jeszcze lepiej dla ludzi pracowali, służyli dla ojczyzny, dla Kościoła. My jesteśmy istotami myślącymi" - dodał.

Przyznał, że sam zaszczepił się przeciw COVID-19 już trzecią dawką. "Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili. Ja posłuchałem lekarzy. Po to jest medycyna. Słuchajmy uczciwych, mądrych lekarzy. Ja szukam mądrych. Nigdy mnie nie zawiedli, nigdy nie okłamali" - dodał. Apelował jednak o to, aby nie dzielić Polaków w związku z tym, w jaki sposób podchodzą do pandemii czy szczepień.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański, były konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, mówił o ochronie danych genetycznych w dobie pandemii.

Referat wygłosił w imieniu zespołu ekspertów ds. bioetycznych KEP.

"Zespół w 2016 r. zwracał uwagę na to, że w Polsce nie mamy ochrony genomu. Na razie nie mieliśmy i nie mamy ochrony genomu i danych genetycznych. Zespół stwierdzał, że ochrona genomu to w istocie nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków. Minęło sześć lat, a ze strony władz żadnej reakcji, ustawy jak nie ma, tak nie ma" - mówił prof. Kochański.

W sympozjum zorganizowanym przez AKSiM założonej przez o. Tadeusza Rydzyka wzięli udział m.in. dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, a także doktorzy Włodzimierz Bodnar (pulmonolog, pediatra) i Zbigniew Martyka (internista, specjalista chorób zakaźnych), dr Paweł Basiukiewicz (kardiolog, internista), a także red. Jan Pospieszalski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i prawnik Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.