Kęty: Klaryska na rowerze zainspirowała rockowy zespół  

Melodyjna i pełna mocnych riffów kompozycja przypomina o jednej z najbardziej charakterystycznych postaci miasta nad beskidzką Sołą – s. Józefie, klarysce od Wieczystej Adoracji, która pełna energii i zaraźliwego uśmiechu mknie jednośladem. Zakonnica często zatrzymuje się, by porozmawiać z kęczanami. Jest rozpoznawalna przez wszystkich i bardzo lubiana.

Jak poinformował lokalny portal infoKęty, postać uśmiechniętej siostry zainspirowała zespół Konwersja do napisania piosenki pt. „Pirat”. Utwór powstał w 2016 roku, jednak dopiero dwa lata później trafił do szerszej publiczności – można dowiedzieć się z artykułu.

W rozmowie z kęckim portalem s. Józefa przyznaje, że ma świadomość swojej lokalnej „sławy”. „Jeśli tylko mogę samym uśmiechem wywołać u kogoś radość, podnieść na duchu, poprawić humor, to cóż to jest innego, jak nie siła płynąca wprost z serca pełnego miłości do Boga? – zauważa mniszka, która w miejscowym klauzurowym klasztorze sióstr klarysek od Wieczystej Adoracji jest odpowiedzialna m.in. za zaopatrzenie.

Utworu można posłuchać na kanale YouTube

KonwersjaTV KONWERSJA - PIRAT [Official Music Video]



Zespół Konwersja istnieje od 2009 roku. Gra post punk i szeroko rozumianego rocka. Liderem jest gitarzysta Andrzej Bierczak, fotograf i filmowiec. Członkowie kapeli pochodzą z różnych zakątków Podbeskidzia.