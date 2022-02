Prof. John Milbank – urodzony w 1952 roku w Kings Langley w Anglii. Jest emerytowanym profesorem na Wydziale Teologii i Religioznawstwa Uniwersytetu w Nottingham, pełni funkcję prezesa Centrum Teologii i Filozofii. Jest najważniejszym reprezentantem kierunku myśli znanego jako Radical Orthodoxy. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest przekraczanie konwencjonalnych granic między teologią, filozofią, polityką i teorią socjologiczną.

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Niedługo po transmisji udostępnimy nagranie z polskimi napisami.

Link do nagrania:

Teologia Polityczna JP2 Lecture // Prof. John Milbank: Virtue, Integralism and the Priority of the Social in Catholic...





Dołącz do wydarzenia na facebooku .

Jeśli chcesz wziąć udział na żywo, zarejestruj się .

*

Wokół słów „integryzm” i „integralny” panuje ogromne zamieszanie. Dzisiejsi neoscholastycy powracający do integryzmu są tymi samymi ludźmi, którzy mają tendencję do przeciwstawiania się integralnej jedności natury i łaski. W konsekwencji mylą oni integralny porządek polityczny z teokracją, a autorytet kościelny z władzą. Jednak odrzucenie „czystej natury” i tomistyczne naleganie, wzorem Servaisa Pinckaersa OP, że prawdziwa cnota pochodzi z boskiego daru, a nasza braterska wymiana darów jest bezpośrednim obowiązkiem, implikuje inny, bardziej radykalny i autentyczny, choć bardziej umiarkowany integralizm: zgodnie z nim jedyną miarą prawdziwie sprawiedliwej polityki jest umożliwienie komunii miłości.

Ale czy zwykła liberalna demokracja może to uczynić i czy może zapobiec osunięciu się w autorytaryzm, dziś coraz bardziej powszechny? Jeśli to, co społeczne, pojmowane jako wspólnotowość i miejsce wzajemności ma pierwszeństwo przed tym, co polityczne i ekonomiczne, czyż nie oznacza to ich specyficznej rekonfiguracji, tak jak to przewidywała katolicka nauka społeczna w latach trzydziestych XX wieku? Być może nadszedł czas, by ponownie zapytać, o interpretację zasady pomocniczności, solidarności i godności ludzkiej osoby.

Dziś musimy powtórzyć za Maxem Schelerem (który wywarł tak wielki wpływ na Jana Pawła II) i Emmanuelem Mounierem, co może oznaczać polityka i ekonomia specyficznie „chrześcijańsko-społeczna”. Idąc za Janem Pawłem II, musimy także bardziej zastanowić się nad tym, w jaki sposób właściwie rozumiany katolicki internacjonalizm może być połączony z integralnym wcieleniem katolickości w konkretnych kulturach narodowych i lokalnych.

*

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły.