Niedzielski: Priorytetem staje się odmrażanie służby zdrowia  

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia zaznaczył, że "jeśli chodzi o perspektywę skali zakażeń w najbliższych tygodniach czy miesiącach, to można powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie jak bywa to w szczycie grypy".

Jak ocenił, "to ważny argument, bo pewnym celem naszej polityki epidemicznej jest też sprowadzenie zakażenia covidem do charakterystyki do tego typu zjawiska, z jakim mamy do czynienia w przypadku sezonowego zachorowania na grypę".

Szef resortu zdrowia zastrzegł, że "cały czas mamy większą liczbę hospitalizacji, ale ta postępująca immunizacja jest elementem, który pozwala nam w mniejszym stopniu zaburzać życie społeczno-gospodarcze".

Niedzielski podkreślił, że "w tej chwili priorytetem powoli staje się odmrażanie służby zdrowia". "Priorytetem działań będzie zwiększanie dostępności do zwykłego systemu opieki zdrowotnej, bo odrabianie tego długu zdrowotnego, który narósł przez cały czas pandemii będzie priorytetem zdrowotnym" - zaznaczył.