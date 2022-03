W Lublinie otwarto polsko-ukraińskie okno życia

Otwarcie okna życia zbiegło się z 80. rocznicą mordu ponad setki żydowskich dzieci w Lublinie. - Dokładnie 24 marca 1942 r. 500 metrów stąd Niemcy zabili żydowskie dzieci z sierocińca na Starym Mieście. Ocalało tylko jedno dziecko, dziewczynka o imieniu Donia - mówi ks. Mieczysław Puzewicz z Centrum Wolontariatu. - Imię Donia po ukraińsku znaczy "córeczka". Dlatego w rocznicę tamtych wydarzeń otwieramy okno życia jako symbol tamtych wydarzeń i dajemy mu imię "Donia".

Ks. Mieczysław podkreśla, że imię "Donia" to odniesienie do dzieci, które dziś giną na Ukrainie od rosyjskich rakiet i bomb. - Dla nich nic nie możemy zrobić. To okno jest jednak symbolem opowiedzenia się za życiem, ocalania wszystkich niewinnych istnień.

Okno życia poświęcił ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie. - Dla mnie to okno jest oknem nadziei - mówi ks. Batruch. - Szansą na uniknięcie zagłady, bo to nie jest jeszcze Apokalipsa. Życie pokonuje to, co niszczy i zabija. Dlatego tak ważne jest to okno, bo pokazuje, że każdy z nas ma prawo do istnienia, niezależnie gdzie żyje.

Funkcjonowanie okna życia zostało bardzo profesjonalnie przygotowane od strony technicznej. - Zazwyczaj tego rodzaju miejsca prowadzą zgromadzenia zakonne, w naszym przypadku młodzież stworzyła specjalną aplikację pozwalającą monitorować to, co się dzieje w oknie - mówi ks. Puzewicz.

- Gdy okno się otwiera, na nasz telefon przychodzi powiadomienie - wyjaśnia Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu. - Natychmiast aplikacja pokazuje nam, co się w tym miejscu dzieje. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, czy rzeczywiście znajduje się tam dziecko, czy też ktoś zrobił sobie żart, bo z tym też się liczymy. W sytuacji, gdy alarm jest prawdziwy, natychmiast powiadamiamy numer alarmowy 112 i jednocześnie na miejsce wysyłamy jedną z osób mieszkających tuż obok, która posiada aplikację.

Okno życia przy ul. Gospodarczej otwarte zostało w rocznicę mordu na niewinnych dzieciach i jednocześnie w wigilię Zwiastowania Pańskiego.