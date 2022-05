Stołeczne autobusy jadą do Ukrainy  

Pięć autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych wyjechało do ukraińskiego Mikołajowa. To dar Warszawy dla mieszkańców tego ukraińskiego miasta.

Przekazywane pojazdy to w pełni sprawne Solarisy Urbino 18 z 2007 roku. Autobusy posiadają solidną konstrukcję i jeszcze przez wiele lat będą służyły pasażerom. Na ich pokładzie znalazły się zestawy części zamiennych, a także kilkanaście ton darów, wśród nich m.in. żywność oraz artykuły higieniczne.

Z kierowcami, którzy 12 maja wyruszyli zawieźć autobusy na granicę, spotkał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że Miejskie Zakłady Autobusowe nadal będą uczestniczyć w pomocy Ukrainie. - Mamy sygnały z wielu miast, m.in. Charkowa, Równego czy Iwano-Frankiwska. Nie wykluczamy, że i tam przekażemy używane autobusy z pakietami części zamiennych - potwierdził Jan Kuźmiński, prezes MZA.

To niejedyna pomoc MZA dla Ukrainy. Miejski tabor woził uchodźców do miejsc ich tymczasowych zakwaterowań, natomiast w halach przy ul. Włościańskiej zorganizowano wielki punkt koordynacyjno-przeładunkowy, do którego trafiają dary nadsyłane z Warszawy, z wielu miast Polski oraz całej Europy. Na miejscu są one sortowane, a następnie trafiają do Ukrainy oraz miejskich punktów dla uchodźców. Do tej pory z magazynu MZA wyjechało kilkaset ton darów.