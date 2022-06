Publikujemy treść komunikatu Matteo Bruniego:

"Przychylając się do prośby lekarzy, aby nie zniweczyć rezultatów trwającej nadal terapii kolana, Ojciec Święty z przykrością zmuszony jest odłożyć podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, zaplanowaną od 2 do 7 lipca, na nowy termin, który zostanie wyznaczony".