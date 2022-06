Agnieszka i Wojtek Mazurkowie - naprawiają ciało i ducha

Agnieszka i Wojtek Mazurkowie cztery lata temu przeżyli największy dramat swojego życia. Ich jedyna córka w wyniku wypadku samochodowego zapadła w śpiączkę.

Rodzice Ali nigdy się nie poddali i zrobili wszystko, by pomóc swojemu dziecku. W listopadzie 2019 r. założyli Fundację "Wstawaj Alicja", a w grudniu tego samego roku otworzyli Ośrodek Neurorehabilitacji, w którym Ala miała być leczona.

- My na rehabilitację w prywatnych klinikach czekaliśmy zawsze przynajmniej miesiąc. Takich miejsc jest w Polsce bardzo mało, a miesiąc to bardzo długo, nie mówiąc już o tym, jak bardzo drogie są takie terapie. Wielu ludzi w ogóle nie ma szans, by się dostać na taką formę leczenia, która potrafi zdziałać cuda - mówi Agnieszka Mazurek

Choć Agnieszka i Wojtek Mazurkowie nie mogli pomóc już swojemu dziecku, bardzo pragnęli pomóc innym ludziom, którzy tak jak kiedyś ich córka, potrzebują koniecznej dla funkcjonowania rehabilitacji. - Miesięczne leczenie jednego chorego to ok. 10 tys. zł - mówi Wojciech Mazurek. - To pieniądze, zazwyczaj przekraczające możliwości zwykłych ludzi. Jeśli pacjent jest po wypadku, to może liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia, ale jeśli to choroba wrodzona, takich możliwości już nie ma. - Serce się kraje, jak się patrzy na te wszystkie ludzkie nieszczęścia - dodaje Agnieszka Mazurek. - Słuchamy historii i tak bardzo chcielibyśmy pomóc tym ludziom.

Do ośrodka przyjeżdżają pacjenci z całej Polski, ale też z zagranicy, bo jest on wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt m.in. lokomat czy cyberoko. - Mamy np. bliźniaków z Białegostoku. Potrzebują stałej rehabilitacji w zasadzie od urodzenia. Ich choroba jest nieuleczalna, ale jeśli nie będą się rehabilitować, to nie mają właściwie żadnych szans na jakiekolwiek funkcjonowanie - stwierdza A. Mazurek. - Byli na pierwszym turnusie, ale na drugi nie mają już pieniędzy.

Ośrodek w Turce nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na który Mazurkowie, otwierając go, tak bardzo liczyli. - No niestety nie udało nam się dotychczas takiego kontraktu podpisać. Szkoda, bo dzięki niemu moglibyśmy pomóc większej liczbie osób.

Do tej pory rodzice Alicji do funkcjonowania ośrodka cały czas dokładali swoje pieniądze. - Dopiero ostatni miesiąc był na plusie - informują. - Ale my wiemy, że nigdy nie będziemy w stanie odwdzięczyć się ludziom, za dobro, którego doświadczyliśmy - podkreśla Agnieszka Mazurek.

Fundacja “Wstawaj Alicja” założona i prowadzona przez Mazurków pomaga wielu osobom, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie i duchowo. Głęboka wiara dziewczyny, dzięki której powstał ośrodek, wpłynęła na życie niejednej osoby. Alicja czuwa nad fundacją i ośrodkiem, a atmosfera tego miejsca pomaga nabrać sił do walki o swoje zdrowie. Każdy może tu także skorzystać z pomocy duchowej dzięki rozmowom z księdzem czy rodzicami Ali.

Jakiś czas temu Agnieszka i Wojtek Mazurkowie na portalu www.udasie.pl otworzyli projekt miłosierdzia. Tam zbierają pieniądze na pomoc podopiecznym fundacji. - Ze wszystkich sił staramy się o zdobycie środków, by każdy potrzebujący mógł skorzystać z rehabilitacji - mówią rodzice Alicji.

Fundacja 26 czerwca od godz. 14 zaplanowała też festyn, w czasie którego będzie można wesprzeć działalność ośrodka. Festyn odbędzie się na terenie zielonym przy orliku na Osiedlu Borek w Turce.

PROGRAM:

bezpłatne konsultacje wad postawy; bezpłatne przesiewowe badanie wzroku dla wszystkich chętnych; przejażdżka wozem strażackim; kiermasz roślin; dmuchańce i trampoliny; malowanie twarzy; mistrzowskie fryzury warkoczykowe; zabawy z chustą animacyjną; pokazy ratownictwa medycznego; występy zespołów tanecznych i muzycznych; kawiarenka - ciasto, kawa mrożona i zimne soki; symulator dachowania, zderzeń reakcji kierowcy, pokaz wystrzału poduszki powietrznej, alkogogle i narkogogle; licytacje koszulek znanych sportowców, obrazów, voucherów i innych ciekawych rzeczy; sztukmistrz "Miasto w ogniu"; nauka tańca "Belgijka", grill

Na festynie zagra zespół Cuda Wianki, Colombo i Exaited.