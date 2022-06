Prezydent Francji oświadczył, że słyszał opinie, iż „celem tej wojny jest zmiażdżenie Rosji”. „I w tym momencie mówię, że się mylicie. Jeśli to zrobicie, nigdy nie dostaniecie wynegocjowanego pokoju” – powiedział.

Macron ocenił również, że zmiażdżenie Rosji nie jest celem dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Prezydent Zełenski broni swojej ziemi. A my chcemy mu w tym pomóc” – powiedział. Jego zdaniem „komentatorzy i pewni przywódcy nie powinni naciskać, wychodząc nawet poza to, co zamierzają Ukraińcy”.

„Taka też jest rola Francji, by stawiać granice w tej kwestii” – zaznaczył w rozmowie ze stacją BFMTV, dodając, że „czasem wygrywaliśmy wojnę, ale traciliśmy pokój”.

Macron potwierdził wsparcie Francji dla Ukrainy i odniósł się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że nie należy „upokarzać Rosji”. „Robimy wszystko, by Ukraina wygrała tę wojnę” – zapewnił.

W czwartek Macron oraz przywódcy Włoch, Niemiec i Rumunii spotkali się w stolicy Ukrainy z Zełenskim. Odwiedzili również miejsce masakry ukraińskich cywilów w Irpieniu pod Kijowem.