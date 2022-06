"Sama Rosja zrobiła wszystko, aby zniszczyć wszelkie więzi z Ukrainą. No cóż, zrobimy wszystko, by nasze więzi z Europą były jak najmocniejsze" - powiedział w piątek wieczorem w tradycyjnym wystąpieniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski, informuje Interfax Ukraina.

W piątek rząd Ukrainy zakończył umowę o ruchu bezwizowym z Federacją Rosyjską. Reżim wizowy z Rosją będzie obowiązywał od 1 lipca. Trudno przecenić symbolikę tego, co się dzisiaj wydarzyło, nikt tego momentu jeszcze nie zdefiniował, powiedział prezydent komentując decyzję rządu i dodał, Rosja zrobiła wszystko, by zerwać wszelkie więzi z Ukrainą. No cóż, zrobimy wszystko, by nasze więzi z Europą były jak najmocniejsze.

Przypominając, że również w piątek Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE, Zełenski powiedział: "Zastanawiam się, jak bieg historii wybiera czas na ważne decyzje".