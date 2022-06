"Rosjanie niszczą na naszej ziemi wszystko to, co Ukraińcy tworzyli przez wieki".

Według stanu na dzień 24 czerwca 2022 roku Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej odnotowało 396 przypadków rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym - poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej.

"Rosjanie niszczą na naszej ziemi wszystko to, co Ukraińcy tworzyli przez wieki... Rosjanie uszkodzili 123 obiekty dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Nieustanne ostrzały, ataki rakietowe i bombowe doprowadziły do zniszczenia 21 zabytków o znaczeniu krajowym, 95 o znaczeniu lokalnym oraz 7 nowo naznaczonych obiektów dziedzictwa kulturowego

Uszkodzonych zostało łącznie 100 obiektów cennych zabytków, a najbardziej ucierpiały obiekty sakralne. Okupanci zniszczyli lub uszkodzili 144 obiekty sakralne. Spośród nich 51 jest zarejestrowanych jako zabytki historyczne, architektoniczne i urbanistyczne lub cenne obiekty historyczne.

Wróg zniszczył 43 pomniki upamiętniające postacie historyczne i wydarzenia z XIX i początku XX wieku w Ukrainie, 31 budynków i kompleksów muzeów i rezerwatów, 79 domów kultury, teatrów i bibliotek oraz kilka innych cennych obiektów historycznych" - powiedział Ołeksandr Tkaczenko, minister kultury i polityki informacyjnej.

"Każda utrata ukraińskiego dziedzictwa kulturowego jest stratą dla światowej kultury i historii. Rosyjscy barbarzyńcy muszą odpowiedzieć za każdą zbrodnię wojenną popełnioną w naszym kraju" - powiedziała wiceminister kultury i polityki informacyjnej Jekaterina Czujewa.

Niszczenie dziedzictwa kulturowego jest zbrodnią wojenną w rozumieniu Konwencji Haskiej z 1954 roku. Ministerstwo nadal rejestruje rosyjskie przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu Ukrainy za pośrednictwem krajowej platformy culturecrimes.mkip.gov.ua.

