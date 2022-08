Otwarto jedną z najpiękniejszych plaż koło Rzymu  

Z wypoczynku tutaj można korzystać codziennie od godz. 7.30 do 19, aż do 31 sierpnia, a później jeszcze w weekendy 3-4 i 10-11 września.

Gmina Nettuno poinformowała, że na ulicy Valmontorio można także bezpłatnie zostawić samochód, a w pobliżu plaży ustawiono pojemniki na segregowane odpady.

"Z bezpłatnej i dziewiczej plaży, ponownie otwartej dla mieszkańców i turystów, można podziwiać sugestywną Torre Astura. To średniowieczna twierdza z pięcioboczną wieżą, otoczona murami i blankami - zamek na środku morza" - pisze portal "Roma Today".

Wieża ta - jak przypomina RT - została zbudowana przez rodzinę Frangipane w 1200 r. w obronie przed Saracenami. W ciągu wieków przechodziła z rąk do rąk pomiędzy rodami Caetanów, Colonnów, do Borghesów, którzy przekazali ją państwu. Od połowy XX w. Torre Astura należy do gminy Nettuno.