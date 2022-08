Jak wskazuje raport "Rynek hoteli i condohoteli w Polsce", przygotowany przez analityków Emmerson Evalaution, "w 2020 r. stopień wykorzystania pokoi runął z 53,7 proc. do 28,3 proc. W 2021 r. wzrósł, ale tylko do 34,5 proc.".

Autorzy raportu podkreślili, że brak gości poważnie odbił się na finansach hoteli. Jak dodano, w 2021 r., według wskaźnika RevPER (Revenue per Available Room - PAP), hotele generowały o 43 proc. mniejsze przychody z jednego pokoju niż przed pandemią.

"Analizując rok 2021 do roku 2019 widać, że przed sektorem jeszcze daleka droga do powrotu przychodów sprzed pandemii. Średnia różnica wysokości wskaźnika przychodu z jednego pokoju oscyluje na poziomie -43 proc. Największą odnotowaliśmy w Krakowie, gdzie spadł on o 151 zł" - wskazał prezes Emmerson Evalaution Dariusz Książak.