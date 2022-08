Abp Ryś: Pielgrzymka jest po to, by się odnaleźć pod dłonią Boga  

Ponad 200 pielgrzymów wyruszyło dziś rano w 554. Pieszej Pielgrzymce Pabianickiej na Jasną Górę. Porannej Mszy świętej inaugurującej pielgrzymkę w parafii pw. św. Mateusza przewodniczył metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

Zwracając się do pątników metropolita łódzki zauważył, że "pielgrzymka nie jest po to, żeby się przejść. Nie jest po to, żeby się zmęczyć, czy by mieć bąble na nogach, czy się wyczerpać! Pielgrzymka nie jest dla sportu, czy diety. Pielgrzymka jest po to, by się odnaleźć pod dłonią Boga i spotkać Boga. Pielgrzymka jest po to, by odkryć to, czego Duch chce w naszym życiu dokonywać, byśmy chcieli poczuć się dobrze pod dłonią Boga!" – tłumaczył kaznodzieja.

Posłuchaj całego kazania abp. Rysia:

Archidiecezja Łódzka Abp Ryś: nie ma pielgrzymowania bez słuchania Słowa! I Pabianice 2022



– Czego potrzebujemy, żeby się w naszym życiu odbyła pielgrzymka? Potrzebujemy zdrowych nóg, zdrowego serca, zdrowych płuc – po covidzie – a prorok mówi – potrzebujecie uszów, które są otwarte "słuchajcie słowa Pana!". Na pielgrzymce słowa jest dużo. Jest Słowo, które jest głoszone do wszystkich, jest Słowo, które każdy może usłyszeć indywidualnie – choćby wtedy, kiedy się wyborze do spowiedzi, albo na rozmowę, która ma być jakąś formą rozeznania – co dalej? Słuchajcie Słowa! Nie ma pielgrzymowania bez słuchania słowa! Pielgrzymkę nazywamy rekolekcjami w drodze – to jest najlepsza definicja pielgrzymki – słuchajcie Słowa! – podkreślił duchowny.

Kończąc arcybiskup zaapelował do zgromadzonych w świątyni – słuchamy Słowa, bo tym Słowem Pan nas wskrzesza, tym Słowem Pan nas wyprowadza. Pan dokonuje tego tym Słowem, którego słuchamy w Duchu! Słuchamy Go w Duchu, tym słowem Bóg otwiera grób, którym jestem i wychodzę z niego wskrzeszony z nowym życiem! Słuchajcie Słowa Pana! – zakończył.

Jak informuje kierownik pielgrzymki pabianickiej – hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi – wspólna droga – i wpisuje się ono we wspólne pielgrzymowanie całego Kościoła. W pielgrzymce na Jasną Górę idzie pięciu księży diecezjalnych i zakonnych, dwie siostry zakonne, rodziny z dziećmi, oraz przedstawiciele rodzin Romskich. W naszej pielgrzymce nie zabrakło również przedstawicieli parafialnych grup synodalnych – dodaje ks. Przemysła Kansy. Pątnicy z Pabianic dotrą przed szczyt jasnogórski wieczorem we wtorek 23 sierpnia, a następnie wezmą udział w uroczystościach odpustowych 26 sierpnia – ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.