Powróciła po 371 latach  

Kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej wnieśli do katedry polowej żołnierze Wojska Polskiego. Został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Uroczystej Mszy św. na powitanie obrazu przewodniczył bp Piotr Jarecki. Odczytano Akt Zawierzenia się Matce Bożej Łaskawej.

Liturgię poprzedziła Dziękczynna Procesja Różańcowa, która zakończyła nowennę pompejańską za Ojczyznę - dziękczynienie za Cud nad Wisłą. Modlitewny pochód wyruszył po Mszy św. o godz. 13 z bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego z Kawęczyńskiej w kierunku Starego Miasta. Na pl. Krasińskich odbyło się modlitewne czuwanie. W całym wydarzeniu wzięło udział blisko 1 tys. osób m.in.: Akcja Katolicka, Wojownicy Maryi, Rycerze św. Jana Pawła II, Konfraternia św. Jakuba Apostoła. - Dziękowaliśmy Matce Bożej Łaskawej, że wysłuchała naszych modlitw w 1920 roku, kiedy Warszawie grodził najazd bolszewików - wyjaśniła Aneta Ciężarek koordynatorka peregrynacji cudownego wizerunku, który od dwóch lat nieustannie peregrynuje po Polsce.

Liturgii w katedrze polowej WP przewodniczył bp Piotr Jarecki, który w homilii przypomniał, że nawiedzenie kopii Cudownej Ikony jest historycznym wydarzeniem. - Po 371 latach obraz powrócił do świątyni, do której 24 marca 1651 roku został uroczyście wprowadzony i intronizowany. Stąd też wyruszył na ulice miasta, by uchronić lud od zarazy, tak jak stało się to we włoskim mieście Faenza - powiedział biskup. Dodał, że obraz będący wolną interpretacją fresku z Faenzy ojcowie pijarzy zamówili u lokalnego malarza, aby szerzyć kult Maryi i umieścili w kościele Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej - obecnie katedra polowa Wojska Polskiego.

​Po 371 latach wizerunek Matki Bożej Łaskawej trafił do katedry polowej Wojska Polskiego. Liturgię rozpoczynającą nawiedzenie poprzedziła 21 sierpnia Dziękczynna Procesja Różańcowa za Cud nad Wisłą, która wyruszyła z bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej w kierunku ul. Długiej.

Nawiązując do 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, bp Piotr Jarecki zwrócił uwagę, że cudowna interwencja Matki Bożej przypomina nam o mocy modlitwy - tak jak to było w 1920 r., kiedy cały lud ówczesnej Warszawy razem z biskupami i kardynałami modlił się, organizując wieczyste adoracje Najświętszego Sakramentu, modlitwy i procesje. - Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Łaskawej utwierdza nas, że jako chrześcijanie i katolicy, powinniśmy być ludźmi modlitwy, a w codziennym Różańcu łączyć się duchowo z Matką Bożą - zaznaczył biskup.

Hierarcha dodał, że doświadczenie interwencji Maryi, która działa zarówno pośrednio - wpływając na wolę człowieka, uzdalniając i inspirując do działania, jak i bezpośrednio - tak jak zrobiła to w 1920 r., ukazując się na bolszewikom na nieboskłonie, powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu. - Jest to dla nas wielka nauka, żebyśmy wierzyli w Jej orędownictwo, bo jest wszechpotężną Matką Chrystusa, Matką naszej wiary i Kościoła. Dlatego powinniśmy to, co jest charakterystyczne dla katolicyzmu polskiego pielęgnować, rozwijać i przekazywać młodemu pokoleniu - powiedział.



Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku w katedrze polowej Wojska Polskiego zakończy się 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Wiesław Lechowicz.