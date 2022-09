Rosja: były prawosławny zostanie księdzem katolickim  

Ten urodzony w 1992 roku Rosjanin, pochodzący z rodziny prawosławnej. Katolikiem został w 2010 roku. Po odbyciu preseminarium w Nowosybirsku, został – decyzją bp. Clemensa Pickela – wysłany do międzynarodowego seminarium duchownego w Ars we Francji, gdzie przebywał w latach 2014-2020. Wstąpił tam do kapłańskiego Stowarzyszenia św. Jana Marii Vianneya. Po powrocie do Rosji został w 2021 roku wyświęcony na diakona. Swą posługę diakońską pełni w parafii w Ufie, stolicy Baszkortostanu. W sumie do święceń kapłańskich przygotowywał się przez 10 lat.

Prymicyjną Mszę nowy kapłan odprawi 8 października w kościele w Marksie koło Saratowa.

Poprzednio święcenia kapłańskie w Diecezji św. Klemensa w Saratowie odbyły się w 2007 roku. Przyjął je wówczas ks. Denis Tkaczew.