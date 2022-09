Napijecie się kawy albo herbaty z biskupem?  

Nurtuje Was jakieś pytanie? Ciekawi Was, jak przeżywa swoją wiarę nasz ksiądz biskup? Przyjdźcie koniecznie i zabierzcie tych, którym kościół jest zawsze nie po drodze! Gwarantujemy kawkę, herbatkę i wspaniałą atmosferę podczas spotkania żywego Kościoła! - czytamy w zaproszeniu.

Spotkanie to kontynuacja cyklu spotkań z specjalnymi gośćmi, które rozpoczęły się w ubiegłym roku. - Pomysł zaproszenia biskupa zrodził się tuż po jego wyborze. Stwierdziliśmy, że to będzie strzał w dziesiątkę, by móc poznać naszego nowego pasterza i żeby on mógł poznać nas - wyjaśnia Anita Bohdanowicz z zespołu Nowonarodzeni.

- Jesteśmy pewni, że to spotkanie przy kawie i herbacie pozwoli rozwiać utarte stereotypy o tym, kim są biskupi. A poza tym, każdy będzie mógł zobaczyć, że biskupa nie trzeba się bać i jest on otwartym na nas, swoje owce, pasterzem - dodaje.

Oczywiście będzie możliwość zadawania pytań. - Czasami przez wiele lat chodzimy z jakimiś pytaniami czy to o wiarę, czy o Kościół. Jest to idealny moment, by przyjść i je zadać i poszukać odpowiedzi u źródła - wyjaśnia Anita.

Spotkanie poprowadzi zespół Nowonarodzeni i Sebastian Stempniewicz.

Początek o godz. 19 (ul. Obotryckiej 10).