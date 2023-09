Uczcić beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów można na różne sposoby. Pokazała to schola Urwisy Maryi z parafii pw. NMP Królowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Sobotnia próba scholi Urwisy Maryi była wyjątkowa. - Najpierw wysłuchaliśmy historii o rodzinie Ulmów i dowiedzieliśmy się, czego oni dokonali - wyjaśnia Elżbieta Zjawin, katechetka odpowiedzialna za scholę. - Nauczyliśmy się też specjalnej pieśni, aby jeszcze bardziej podkreślić ważność tego dnia - dodaje.

Na tym jednak nie koniec! Później Urwisy Maryi poszły przed kościół, gdzie kredą na chodniku zrobiła rysunek tej bohaterskiej rodziny. - Zrobiliśmy to po to, aby pokazać parafianom, jak ważny jest to dla Kościoła dzień. Żeby każdy, kto przyjdzie na niedzielną Mszę mógł na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tych wspaniałych ludziach, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i miłością - wyjaśnia katechetka.

- Czas poświęcony na malowanie sprawił, że ta rodzina stała się nam bliższa i tak jak ona była jedno, tak i nas dziś połączyła - dodaje.

Krzysztof Król /Foto Gość Urwisy Maryi w akcji.

Przypomnijmy, że małżonkowie Wiktoria i Józef Ulmowie w czasie okupacji ukrywali w swoim gospodarstwie, prawdopodobnie od grudnia 1942 roku, ośmioro Żydów. Więcej przeczytaj: TUTAJ.