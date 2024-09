Już we wrześniu inauguracja tegorocznej edycji kolędy misyjnej  

W tarnowskiej "Jaskółce" na wszystkich zaangażowanych w to dzieło czeka wiele niespodzianek. Jedna od papieża Franciszka.

Zabawy i tańce integracyjne, animacje misyjne, spotkanie z misjonarzami z Boliwii, zapoznanie z tematem tegorocznej kolędy misyjnej, prezentacja okolicznościowej scenki bożonarodzeniowej, nauka piosenki, z którą kolędnicy udadzą się do rodzin - to wszystko i wiele więcej złoży się na diecezjalne spotkanie Dzieci Misjom, inaugurujące 32. edycję kolędy misyjnej. Odbędzie się ono 21 września w Arenie Jaskóła w Tarnowie w godzinach od 10 do 15.

Jak zapowiada ks. Maksymilian Lelito z wydziału misyjnego tarnowskiej kurii stanie się ono również okazją do podziękowania wszystkim dzieciom i dorosłym zaangażowanym w dzieło kolędy misyjnej. Jak wielka jest to rzesza, pokazują choćby statystyki, z których wynika, że tylko w ubiegłorocznej kolędzie wzięło udział ok. 20 tys. dzieci z 405 parafii i rektoratów naszej diecezji. Do tej liczby należy doliczyć jeszcze dorosłych, którzy ich w tym wspierali i im towarzyszyli - rodziców, katechetów, animatorów misyjnych.

Wszyscy włączający się w to dzieło są zaproszeni na wrześniowe spotkanie. Czeka ich tam wiele niespodzianek. Wieść o naszych kolędnikach misyjnych dotarła bowiem nawet do Watykanu. Papież Franciszek zbudowany ich postawą, zaangażowaniem i wrażliwością skierował do nich osobiście list, który zostanie nie tylko odczytany, ale i przekazany dzieciom podczas spotkania.

- Chcemy także pokazać, jak misje łączą ludzi, zbudować małą wspólnotę Kościoła, który z natury jest misyjny - mówi ks. Maksymilian Lelito o jednym z wielu motywów organizacji tego diecezjalnego wydarzenia.

Przekonuje także, jak wiele od małych kolędników misyjnych można się nauczyć i jak niewiele trzeba, by budować świat pełen dobra i pokoju. Piszemy o tym w „Gościu Tarnowskim”, który się ukaże na najbliższą niedzielę 8 września. Zachęcamy również do udziału w spotkaniu. Zapisy trwają. Link do kwestionariusza znajdziesz TUTAJ.

Vayamos a Belen!