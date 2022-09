Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe  

Autor jej biografii, ks. Hermann Geissler, zdołał jednak przedstawić zarówno zewnętrzną dramaturgię jej losów, wiodących z Belgii przez Austrię i Węgry do Rzymu, jak i wewnętrzny dramat chrześcijańskiego życia. Obecne w nim „napięcie jest szczególnie porywające, ponieważ jest podobne do tego, co ja sam przeżywałem począwszy od lat 40-tych ubiegłego wieku” – napisał Papież Senior w liście do autora biografii.

Matka Julia żyła w latach 1910-1997. Jest założycielką Dzieła, wspólnoty życia konsekrowanego. Jej życie było naznaczone przez serię spotkań, między innymi z Piusem XII, który miał się jej ukazać we śnie i przepowiedzieć sekularyzację Kościoła. Dlatego właśnie w założonych przez nią wspólnotach akcent jest położony na element sakralny, a w szczególności na adorację Najświętszego Sakramentu.