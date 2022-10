Arnold Schwarzenegger w Auschwitz  

W Miejscu Pamięci Schwarzenegger postawił znicze Przed Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I, gdzie Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy ludzi, głównie Polaków, a także przy na pomniku ofiar obozu w byłym KL Auschwitz II-Birkenau, w pobliżu historycznych miejsc, gdzie dokonano podczas okupacji masowej zagłada Żydów.

Aktorowi i byłemu gubernatorowi towarzyszył m.in. Simon Bergson, syn ocalałych, a obecnie przewodniczący Auschwitz Jewish Center Foundation (AJCF) oraz dyrektor muzeum Piotr Cywiński.

Przeczytaj też: Auschwitz nieznane

Do byłego obozu Auschwitz I Schwarzenegger wszedł przez główną bramę z napisem "Arbeit macht frei". Zwiedził część muzealnej ekspozycji. Zobaczył też krematorium w byłym Auschwitz I, które funkcjonowało od sierpnia 1940 roku do lipca 1943 roku, czyli do momentu, gdy Niemcy uruchomili ogromne krematoria w Auschwitz II-Birkenau.

Po zwiedzeniu byłego obozu Auschwitz I gość udał się do byłego Auschwitz II-Birkenau, miejsca masowej zagłady Żydów. Szedł m.in. wzdłuż rampy kolejowej, na której Niemcy dokonywali selekcji deportowanych do obozu Żydów. Widział ruiny komory gazowej i krematorium.

PAP/Łukasz Gągulski Amerykański aktor Arnold Schwarzenegger oraz ocalona z Auschwitz była więźniarka Lidia Maksymowicz podczas spotkania na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu

Po wizycie w Miejscu Pamięci aktor udał się do Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. To miejsce jest jedynym żywym śladem po żydowskiej obecności w mieście, którego nazwę podczas wojny Niemcy zmienili na Auschwitz. Instytucja kultywuje pamięć, a także edukuje ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją. Pod auspicjami Centrum funkcjonuje placówka edukacyjna, muzeum i synagoga.

Przeczytaj jeszcze: 15 lat temu zmarł kardynał Adam Kozłowiecki - "apostoł Afryki"

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Pierwsi Żydzi zamieszkali w Oświęcimiu w początkach XVI w. W 1939 r. stanowili ponad połowę mieszkańców 14-tys. miasta. Miasto nazywali Oszpicin. Większość Żydów została zgładzona później w obozie Auschwitz. Po II wojnie do Oświęcimia powróciło 186 Żydów.