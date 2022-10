Zaporoże już wczoraj doświadczyło zmasowanych ataków na obiekty cywilne. W ten sposób Rosjanie mszczą się za uszkodzenie krymskiego mostu.

Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej podkreśla, że nieprzyjaciel nie ma żadnych zahamowań. Uderza w miejsca, które nigdy nie powinny być ostrzeliwane.

„To okrutna wojna, gdzie nie ma już jakiegoś scenariusza, w którym można cokolwiek przewidzieć. Dlatego, że biją po wszystkich pozycjach. Rujnują domy, szkoły, szpitale. Można dostać się pod ostrzał w dowolnym miejscu. Do tego dochodzi jeszcze elektrownia atomowa, zagrożenie nuklearne. Widzimy, że ta wojna staje się coraz bardziej okrutna, nie do przewidzenia. Czasami już mam wrażenie, iż ludzie niewiele mogą zdziałać, tylko miłosierdzie Boże, opamiętanie Rosjan, nawrócenie Rosji. I nie wiem, czy przed tym nawróceniem Rosja nie będzie musiała przeżyć bardzo trudnych czasów, bo ta wojna może się teraz odbić rykoszetem w kierunku Rosji jako takiej. To bardzo trudny czas. Nie przewidywałem, że w tym roku ta wojna zmieni się w taką okrutną napaść Rosji, w której nie będą oszczędzone ani dzieci, ani kobiety, ludność cywilna, ani obiekty infrastruktury służące funkcjonowaniu miast, wiosek. Coraz straszniej jest na tej wojnie. Również ludność tak to odczuwa i coraz częściej decydują się na opuszczenie tego terenu, by wyjechać w jakieś spokojniejsze miejsce, bo te ostatnie dni, ten mocny ostrzał spowodował, że ludzie mówią: na razie nie widać końca i trzeba będzie się stąd ewakuować.“

