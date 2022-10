Zmarł o. Dominik Wider  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 14 października w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie – Prądniku Białym:

10.30 modlitwa różańcowa w kościele;

11.00 Msza św. pogrzebowa;

po Mszy św. złożenie do grobu na cmentarzu parafialnym;

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

O. Dominik od Matki Bożej Różańcowej (Eugeniusz Adam Wider)OCD – urodził się 3 grudnia 1929 r. w Żywcu w wielodzietnej rodzinie (2 barci i 3 siostry) Jana i Albiny Nowak, zamieszkałej w Wadowicach, tam też uczęszczał do szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Po zakończeniu szkoły gimnazjalnej (1948) wstąpił do nowicjatu Ojców Karmelitów Bosych w Czernej, po złożeniu pierwszej profesi 26 lipca 1949 został przeniesiony do Wadowic gdzie kontynuował naukę e liceum przy Niższym Seminarium duchownym Ojców Karmelitów (1949-1951). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Poznaniu i Krakowie święcenie kapłańskie przyjął 14 lipca 1957 r. w Krakowie. Po dwuletniej pracy w klasztorach w Kiszkowcach i Czernej został skierowany na studia specjalistyczne z teologii do Lublina (1959-1961). Pracę doktorską obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie 1972 r. z zakresu teologii życia duchowego. Od 1972 r. przebywał w konwencie w Krakowie, gdzie pełnił posługę wykładowcy teologii a od 1975 przeora i rektora naszego Kolegium Teologicznego. W latach 1978-1984 pełnił posługę Dyrektora Niższego Seminarium Duchownego w Wadowicach. W latach 1984-1987 pełnił posługę magistra Nowicjatu w Czernej po jej zakończeniu przez Kapitułę Prowincjalną został wybrany Prowincjałem- posługę tę pełnił w latach 1987-1990. W kolejnych latach był radnym prowincjalnym i krótki czas pełnił także posługę Magistra kleryków w Krakowie. Od 1994 r aż do swej śmierci 10 października 2022 r przebywał w konwencie w Krakowie Prądniku Białym. Przez długi czas w latach 80 tych i 90-tych był cenionym wykładowcą z zakresu teologii życia duchowego na Papieskim Wydziale Teologicznym, jak i na Instytucie Katechetycznym w Krakowie.

O. Dominik Wider zapisał się w pamięci współbraci jako niezwykle pracowity kapłan – był bardzo cenionym rekolekcjonistom i spowiednikiem sióstr zakonnych, ale także poczytnym pisarzem duchowym, pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską z zakresu duchowości chrześcijańskiej jak i karmelitańskiej.

Ostatnie lata, mimo wieku i trapiących go słabości,wiernie brał udział w życiu wspólnoty. Pan powołał go do siebie 10 października w godzinach popołudniowych (17.00).