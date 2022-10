Papież do artystów: Nie banalizujcie Bożego Narodzenia.  

Franciszek dał im za wzór kolędy napisane przez św. Alfonsa Liguoriego. Są one proste, ale nie sentymentalne. Stąd ich piękno i wymowa, nadal nas wzruszają i karmią wiarę ludu Bożego – mówił Papież.

„Nie usiłujcie naśladować wielkich gwiazd show biznesu. Nie idźcie za modą i nie powielajcie wytartych dróg sukcesu. Nie powtarzajcie tych banałów słodkiego i fałszywego Bożego Narodzenia, które nie ma nic wspólnego z narodzinami Jezusa w Betlejem i jego znaczeniem dla współczesnej ludzkości. Nie bójcie się natomiast być sobą. Będą was krytykować? Tak, ale bądźcie sobą, oryginalni i kreatywni. Miejcie własną osobowość w sztuce. A przede wszystkim starajcie się, aby u podstaw waszej twórczości było zdumienie. My zatraciliśmy poczucie zdumienia i musimy je na nowo odzyskać. Niech u podstaw będzie więc zdumienie, zdumienie wobec tego, co niewyobrażalne: Bóg staje się ciałem, bezbronnym dzieckiem, urodzonym z Dziewicy, w grocie, a za kołyskę ma bydlęcy żłób. Zdumienie. Jeśli nie odczuwa się zdumienia, pieśń nie dociera do serca, nie przemawia. Obok zdumienia, innym niezbędnym elementem jest prostota. Ale uwaga: prostota, a nie banalność. Prostota to coś całkiem innego. Żłóbek jest prosty, ale nie banalny.“

Zwracając się do młodych artystów uczestniczących w konkursie Christmas Contest, Franciszek zachęcał ich również, by poprzez własną twórczość byli budowniczymi pokoju. Jest to szczególnie ważne, gdy narasta dziś w Europie i w świecie zgiełk wojny. Papież przestrzegał młodych, by nie wpadli w tę pułapkę. Nadal marzmy o pokoju i starajmy się go zaprowadzić.