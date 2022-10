Był stodołą, jest kościołem  

Akt ten oznacza wyłączenie budynku ze świeckiego użytkowania i przeznaczenie go do kultu Bożego. W kościele pw. św. Jana Kantego w Słupsku jak w mało gdzie ma to szczególne znaczenie – budynkiem, który 27 października konsekrował bp Krzysztof Zadarko, jest stodoła, która przed ponad trzema dekadami pełniła funkcję pomieszczenia gospodarczego, a potem magazynu szpitalnego i jej dawny charakter został zachowany i artystycznie podkreślony. W uroczystości konsekracji wzięli udział kapłani związani z parafią, wierni, a także władze Akademii Pomorskiej z pocztem sztandarowym – uroczystość była zarazem liturgiczną inauguracją roku akademickiego.

Zanim biskup Zadarko namaścił ołtarz olejami świętymi, w kazaniu zwrócił uwagę na jego znacznie. – W centrum wspólnoty Kościoła stoją te dwa stoły: stół eucharystyczny i stół słowa Bożego. Jeśli otwieramy się na działanie najważniejszego sakramentu, Eucharystii, oraz na mądrość płynącą z Ewangelii, to jesteśmy świadkami tego, że wspólnota Kościoła zaczyna promieniować nie własną chwałą, ale mądrością samego Boga, tą mądrością, która w pewnym momencie postawi nas wszystkich pod krzyżem Chrystusa – powiedział hierarcha.

Następnie wskazał na znaczenie samej budowli świątynnej jako części osiedla istniejącej pomiędzy domami mieszkalnymi. – To jest niezwykłe świadectwo lokalnej społeczności, która ukazuje w ten sposób coś mądrego, głębokiego i boskiego: ci ludzie nie są przypadkowymi sąsiadami połączonymi adresami, lecz wspólnotą w drodze do wieczności, do zbawienia.

– Kiedy bp Ignacy Jeż ogłosił, że powstanie tu nowa parafia, zaczęło się tworzenie zarówno kościoła, jak i wspólnoty – przypominał historię parafii ks. Wojciech Filimon, jej obecny proboszcz, wspominając jej pierwszego gospodarza i budowniczego, obecnego na liturgii konsekracji ks. Antoniego Tofila, oraz architektów. – Także za przyczyną drugiego proboszcza, ks. Andrzeja Skibińskiego, ta wspólnota tworzyła się w ogniu wiary, krzepła i istnieje do dziś. Stoimy w miejscu, które jest dziełem wielu rąk, zarówno księży, jak i świeckich – stwierdził. Dodał, że cegiełki, które tworzą kościół św. Jana z Kęt, duchowych i materialnych, są wkładem każdego parafianina.

Więcej o wydarzeniu będzie można przeczytać w nr. 44/2022 "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego".