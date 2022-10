57 lat temu, 28 października 1965 r., ogłoszono przyjętą przez Sobór Watykański II deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate". Dokument zmienił na stałe relacje katolicko-żydowskie - powiedział PAP wicedyrektor Centrum Heschela KUL ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Zwrócił uwagę, że relacje te wzmocnił św. Jan Paweł II, który jako pierwszy papież modlił się w synagodze i przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. "Podobnie postępowali kolejni papieże Benedykt XVI i Franciszek" - dodał.

"+Sobór, poprzez deklarację +Nostra aetate+, wytyczył drogę: tak - dla odkrywania na nowo żydowskich korzeni chrześcijaństwa; nie - dla wszelkich form antysemityzmu+" - tak podsumował owoce deklaracji "Nostra aetate" papież Franciszek w czasie obchodzenia jubileuszu ogłoszenia dokumentu - powiedział wicedyrektor Centrum Heschela KUL

Zwrócił uwagę, że pochodzący z Warszawy, a mieszkający w USA rabin prof. Abraham J. Heschel jeszcze na długo przed Soborem Watykańskim II budował relacje żydowsko-katolickie w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

"Wymagało to wtedy wielkiej odwagi z jego strony, aby wyjść do innych religii, w tym do katolików" - ocenił biblista.

Powiedział, że kard. Augustin Bea, który był odpowiedzialny za redakcję "Nostra aetate", "praktycznie na bieżąco konsultował kolejne wersje dokumentu z prof. Heschelem, aby następnie przedstawić je papieżowi Pawłowi VI i ojcom synodalnym". "Prof. Heschel również spotkał się z Pawłem VI" - dodał.

"Heschel był przekonany, że +żydzi i chrześcijanie są wezwani do wspólnej pracy nad ocaleniem blasku Biblii w umyśle człowieka. W naszej epoce - twierdził - antysemityzm jest antychrześcijaństwem, a antychrześcijaństwo jest antysemityzmem+" - powiedział ks. prof. Rytel-Andrianik.

Jak zaznaczył wicedyrektor Centrum Heschela KUL, "swoistym DNA dokumentu +Nostra aetate+ jest zaufanie katolicko-żydowskie i wierność własnej tożsamości".

"Widać to nie tylko w relacjach kard. Bea z rabinem Heschelem, którzy przygotowywali projekt dokumentu, ale także w relacjach następnych papieży i przedstawicieli Kościoła ze środowiskiem żydowskim" - powiedział.

Jako przykład wskazał papieża Jana Pawła II. "Wiele osób uważa, że nikt w historii Kościoła nie zrobił tyle co papież Polak w pogłębieniu więzi katolicko-żydowskich".

"Następni papieże - Benedykt XVI i Franciszek - są również przykładem serdecznych i głębokich relacji między naszymi religiami. Dowodzi to, że deklaracja "Nostra aetate" to nie tylko teoria, ale codzienna praktyka" - powiedział ks. prof. Rytel-Andrianik.

Jak zaznaczył, "w relacjach katolicko-żydowskich chodzi też o coś, o czym mówiła córka rabina Heschela, Susannah, podczas otwarcia Centrum Heschela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: +Oby nasz dialog stał się modlitwą+".