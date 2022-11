W komunikacie zaznaczono, że wydarzenie to nie odbyło się zgodnie z duchem dialogu istniejącym między Watykanem a stroną chińską i tym, co zostało przewidziane w tymczasowym porozumieniu o mianowaniu biskupów, w dniu 22 września 2018 r. Co więcej, cywilne uznanie biskupa Peng było podobno poprzedzone długimi i silnymi naciskami ze strony lokalnych władz.

Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że takie epizody nie będą się powtarzać, oczekuje odpowiednich komunikatów ze strony władz i potwierdza pełną gotowość do kontynuowania pełnego szacunku dialogu we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – czytamy w watykańskiej deklaracji.

Można sądzić, że w porozumieniu Watykanu z władzami w Pekinie wyraźnie zaznaczono, iż ustanawianie diecezji należy do wyłącznych prerogatyw Stolicy Apostolskiej. Treść tego porozumienia tymczasowego nie została podana do wiadomości publicznej.