Papież do włoskiej młodzieży: bądźcie „poetami pokoju”  

Ojciec Święty przyjął na audiencji studentów i nauczycieli biorących udział we włoskim projekcie edukacyjnym formującym do pokoju i troski o drugiego człowieka. Jego zwieńczeniem będzie marsz z Perugii do Asyżu, na którym młodzi przedstawią wypracowane przez siebie propozycje pokojowe. Papież postawił im za wzór Jana XXIII, i jego wciąż aktualną encyklikę nt. pokoju, oraz Martina Luthera Kinga. „Bądźcie poetami pokoju” – apelował Franciszek.

Nawiązując do Asyżu, gdzie młodzi spotkają się w przyszłym roku, Papież przypomniał, że związany z tym miastem św. Franciszek wciąż inspiruje i nadal pozostaje symbolem pokoju, braterstwa i miłości do bliźnich. Wskazał, że dzisiejszy świat pilnie potrzebuje wzięcia troski za drugiego.

Papież o trosce budującej pokój i braterstwo

„Często mówimy o pokoju, gdy czujemy się bezpośrednio zagrożeni, tak jak w przypadku możliwego ataku nuklearnego czy wojny, która toczy się u naszych drzwi. Czy też kiedy interesujemy się prawami migrantów, gdy ktoś z naszych bliskich czy przyjaciół emigruje – mówił Franciszek. – Jednak w istocie pokój zawsze nas dotyczy! Drugi człowiek zawsze nas musi obchodzić, nasz brat i siostra, musimy się o nich zatroszczyć. Wyjątkowym wzorem tego jest Miłosierny Samarytanin z Ewangelii. Także w naszych czasach możemy poznać wyjątkowe świadectwo osób i instytucji, które pracują na rzecz pokoju i troszczą się o potrzebujących. Pomyślmy choćby o laureatach pokojowej nagrody Nobla, czy też tylu nieznanych świadkach, którzy po cichu pracują na rzecz pokoju.“

Franciszek zachęcił młodych do czytania encykliki „Pacem in terris” Jana XXIII, która pozostaje wciąż aktualnym przykładem budowania pokoju. Nawiązując z kolei do Martina Luthera Kinga apelował, by nie bali się mieć wielkich i odważnych marzeń. Franciszek zaprosił też młodych do udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Lizbonie, gdzie urzeczywistni się braterstwo bazujące na wierze w Boga Pokoju.