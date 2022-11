Jeżeli głosimy nieprawdziwego Boga, to w skrajnym wypadku zostanie on odrzucony nie ze względu na to, że ktoś odrzuca Boga, ale ze względu na to, że obraz, który głosimy, jest nieprawdziwy - ostrzega ks dr. Grzegorz Strzelczyk, specjalista teologii dogmatycznej. - W mniej nieskrajnych przypadkach to może nie być odrzucenie, ale wydłużenie drogi do zjednoczenia [człowieka z Bogiem]. Myślę, że sprawa jest dość poważna - dodaje.

Dość częste - zauważył ks.Strzelczyk - jest powracanie kaznodziejów do swych ulubionych tematów. - W pandemii mnóstwo tego, co mówimy, wylądowało w internecie. Jest dużo materiałów, żeby to pooglądać. I mówię wam, słabo... - stwierdził ks. Strzelczyk w konferencji wygłoszonej do duchowieństwa archidiecezji łódzkiej podczas tegorocznej jesiennej sesji duszpasterskiej.

Przypomniał on m.in. o zasadzie hierarchii źródeł Objawienia. - Popularność kaznodziejów jest odwrotnie proporcjonalna do jakości źródeł, jakich używają - zauważył. - Im mniej wiarygodne źródło, tym popularniejszy kaznodzieja. Jeśli źródła objawione w sensie ścisłym zostają zastąpione źródłami choćby z tzw. objawień prywatnych, to mamy kłopot, bo to prędzej czy później zacznie odjeżdżać od rdzenia Objawienia - stwierdził.