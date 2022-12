Św. Mikołaj oficjalnie patronem Głogowa  

Św. Mikołaj, decyzją Stolicy Apostolskiej, został patronem miasta Głogowa. Ogłoszono to oficjalnie 6 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Głogowie.

Przypomnijmy, że św. Mikołaj już od średniowiecza jest obecny w życiu Głogowa. Przed rokiem ruszyły starania, aby został oficjalnym patronem. Rajcy miejscy poparli wtedy wniosek w tej sprawie, który trafił najpierw do biskupa diecezji, a potem do Watykanu. Stolica Apostolska przychyliła się do tej prośby.

Oficjalne ogłoszenie patrona miasta odbyło się w 6 grudnia w sali rajców w głogowskim ratuszu. Tu decyzję Stolicy Apostolskiej na ręce Prezydenta Głogowa - Rafaela Rokaszewicza przekazał bp Tadeusz Lityński.

Później spod ruin świątyni św. Mikołaja wyruszył orszak do kościoła pw. Bożego Ciała, gdzie odbyła się Msza św. odpustowa pod przewodnictwem bp. Adriana Puta w intencji miasta, jego włodarzy i mieszkańców. Homilię tego dnia wygłosił bp Tadeusz Lityński. - Święty Mikołaj uczy nas bycia świadkami nie tylko poprzez nasze słowa czy obecność, ale przede wszystkim poprzez czyny - mówił pasterz diecezji (więcej: TUTAJ)

Dzień wcześniej przed południem w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa odbyła się konferencja „Święty Mikołaj Biskup patronem miasta Głogowa”. W jej trakcie m.in. bp Michał Janocha opowiedział o ikonografii św. Mikołaja w sztuce Wschodu i Zachodu, a ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przedstawił postać św. Mikołaja jako przykład dobroczynności dla współczesnych.

Natomiast wieczorem w kościele pw. Bożego Ciała odbył się koncert mikołajowy pt. „Wybrany przez miłość” w wykonaniu chóru Space Of Grace & Goście.