W Zielonej Górze powstał Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych  

"Co za radość! 26 września bp Tadeusz Lityński podpisał dekrety tworzące z dniem 1 października 2023 roku Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Zielonej Górze" - napisał na swoim profilu fb bp pomocniczy Adrian Put.

Pierwszym dyrektorem Ośrodka, a jednocześnie delegatem biskupa diecezjalnego ds. diakonów stałych został ks. dr Wojciech Oleśków, który jest także prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym.

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch diakonów stałych. Są to Adam Runiewicz ze Słubic i Mariusz Grondys z Zielonej Góry. Natomiast jeden z naszych diecezjan przygotowuje się do święceń. To Wojciech Lencewicz z Sulęcina, a kolejni mężczyźni chcą rozpocząć przygotowania.

Diakoni w jedności z biskupem i jego prezbiterium, czyli wspólnotą kapłanów, wypełniają swoją posługę podczas liturgii i podejmując dzieła miłości. Odczytują Ewangelię podczas Mszy św. i usługują przy ołtarzu. Mogą rozdzielać wiernym Komunię św., głosić homilie, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw i prowadzić pogrzeby.

Diakonem stałym może zostać mężczyzna, który jest celibatariuszem, mężem lub wdowcem, rozezna dar powołania i podejmie odpowiednią formację.

Do tej pory kandydaci do diakonatu stałego formowali się w ośrodku opolskim.