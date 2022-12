Kard. Krajewski w Boże Narodzenie odwiedza ubogich w Kijowie  

Szczególnym przeżyciem dla papieskiego wysłannika była noc wigilijna spędzona w Fastowie.



„To najpiękniejsze bożonarodzeniowe spotkanie było u ojców dominikanów, gdzie na wieczerzy wigilijnej spotkałem ok. 150 wolontariuszy; ludzi pięknych, którzy kwitną dla Boża, żyją Ewangelią, poświęcają siebie i swoje talenty dla innych – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Krajewski. – A jednocześnie spotkanie także z wiernymi, tymi udręczonymi, żyjącymi bez światła, bez wody, bez gazu od tak wielu dni. Przyszli na Pasterkę i modliliśmy się razem. Miałem tę radość przekazania im perłowego różańca od Ojca Świętego, który chciał żebym zostawiał właśnie w takich miejscowościach, gdzie ludzie bardzo doświadczają cierpienia a jednocześnie sami są pomocą dla innych. Zaproponowałem, żeby ten różaniec od Ojca Świętego pielgrzymował od domu do domu, od rodziny do rodziny, żeby każdy mógł go mieć 24 godziny i wraz z Maryją wypraszać pokój. On nie tylko urodziła Jezusa, ale też stała pod krzyżem, Maryja wie, co to jest cierpienie. Więc z naszą wiarą, jak i Maryją, która nigdy nie opuszcza nikogo, możemy przenosić góry i wypraszać pokój”.



W Kijowie kard. Krajewski wraz z nuncjuszem apostolskim odwiedził siostry Matki Teresy z Kalkuty oraz stołeczny kościół św. Mikołaja, gdzie na Mszy odprawianej dla miejscowych Polaków, przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego. W godzinach popołudniowych wysłannik papieski spotka się jeszcze ze wspólnotami braci kapucynów i sióstr nazaretanek, które także niosą pomoc osobom, które dotknęła wojna.

