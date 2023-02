Abp Welby: Przybywamy na kolanach, aby umyć wasze stopy  

Duchowe spotkanie z przywódcami najmłodszego państwa świata w 2019 r. dawało nadzieję na odnowę. Spodziewano się, że ci ludzie pełniący odpowiedzialne funkcje w głęboko chrześcijańskim kraju będą mieli serca otwarte na głos Boga oraz reprezentujących Go pasterzy Kościołów. Niestety egoizm, małostkowość, a także nienawiść nie pozwoliły na prawdziwą przemianę sytuacji.

Abp Welby: przybywamy na kolanach

„Modliliśmy się [wówczas], żeby była to przestrzeń dla działania Ducha Świętego i widzieliśmy w tym spotkaniu możliwość nadziei. Papież Franciszek uklęknął, by ucałować stopy każdego z polityków. Prawie pięć lat po tych wydarzeniach powracamy w ten sam sposób: na naszych kolanach, by myć stopy, by słuchać, służyć i modlić się z wami.“

Przeczytaj: Papież: dość przelewania krwi, dość konfliktów, dość przemocy

Iain Greenshields, przywódca szkockich prezbiterian, podkreślił zaś, że choć wraz z innymi pasterzami pochodzą z różnych tradycji to jednak starają się podzielać nadzieję naszego Pana, «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). „Aby Kościoły i narody pracowały razem”.

Przeczytaj: Polski werbista wśród uchodźców: wierzą, że Papież utoruje im drogę powrotu do Sudanu Płd.

Greenshields: potrzebujemy Kościołów i przywódców hojnego serca

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, mówi Jezus, Książę Pokoju. Pokoju, który przynosi sprawiedliwość dla wszystkich: dla rodzin, plemion, narodów. Dziś potrzebujemy tego pokoju. Potrzebujemy Kościołów oraz przywódców hojnego serca, tolerancyjnych z miłości i rozrzutnie rozdających Bożą łaskę. Potrzebujemy przywódców troszczących się o wartości, którymi żyją nasze kraje, dbających o warunki, w jakich żyją ludzie, i realizujących swoją wiarę w pracy wśród najbardziej bezbronnych i zepchniętych na margines. Te rzeczy składają się na pokój.“