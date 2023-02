Papież: pomóżmy temu krajowi nie pozostawiajmy samej jego ludności  

W całym kraju takich osób jest ponad 2 mln, a w rejonie Dżuby około 30 tys. Następne dwa miliony przebywają poza granicami. Codziennością najmłodszego państwa świata, utworzonego w 2011 roku, jest głód, przemoc i analfabetyzm.

Obraz katastrofy humanitarnej w Sudanie Płd. przedstawiła papieżowi w czasie spotkania specjalna reprezentantka ONZ Sara Beysolow Nyanti.

Franciszkowi towarzyszyli, jak podczas całej wizyty w Sudanie Południowym, anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji Iain Greenshields.

Odnosząc się do ich obecności papież powiedział: "Jestem tutaj, razem z braćmi, z którymi wspólnie odbywam tę pielgrzymkę pokoju, aby okazać wam całą moją bliskość, całą moją miłość. Jestem z wami, cierpię dla was i z wami".

"Z powodu zniszczeń spowodowanych ludzką przemocą, jak również z powodu powodzi, miliony naszych braci i sióstr, takich jak wy, w tym wiele matek z dziećmi, musiało opuścić swoje ziemie i porzucić swoje wioski, swoje domy" - mówił Franciszek.

Jak zauważył, "niestety w tym udręczonym kraju bycie wysiedlonym lub uchodźcą stało się doświadczeniem powszechnym i zbiorowym".

"Dlatego ze wszystkich sił ponawiam najserdeczniejsze wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów, do poważnego wznowienia procesu pokojowego, aby ustała przemoc, a ludzie mogli powrócić do godnego życia" - zaapelował papież.

Wskazywał, że tylko w warunkach pokoju, stabilności i sprawiedliwości możliwy jest rozwój i reintegracja społeczna.

"Nie możemy dłużej czekać: ogromna liczba dzieci urodzonych w ostatnich latach poznała jedynie rzeczywistość obozów dla przesiedleńców, zapominając o atmosferze domowej, tracąc więź z ziemią swego pochodzenia, z korzeniami, z tradycjami" - podkreślił Franciszek. Dodał: "Przyszłość nie może znajdować się w obozach dla przesiedleńców".

"Tu - przypomniał - trwa największy kryzys uchodźczy na kontynencie".

Papież mówił o braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywieniu, które dotykają dwie trzecie ludności Sudanu Płd. Jak zauważył, według prognoz tragedia humanitarna może się jeszcze bardziej pogłębić w trakcie bieżącego roku.

Zachęcał młodzież: "Jeśli konflikty, przemoc i nienawiść wymazały z pamięci pierwsze karty życia tej republiki, bądźcie tymi, którzy napiszą na nowo jej historię pokoju".

Papież podziękował wszystkim niosącym pomoc wysiedlonym: misjonarzom, organizacjom humanitarnym i międzynarodowym, zwłaszcza ONZ.

"Wszystkich proszę z sercem na dłoni: pomóżmy Sudanowi Południowemu, nie pozostawiajmy samej jego ludności, która tak bardzo cierpiała i cierpi" - wezwał Franciszek.