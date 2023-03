Odnaleziona bazylika starożytnego architekta?  

Do odkrycia doszło w Fano (prowincja Pesaro Urbino w regionie Marche) i być może chodzi o słynną bazylikę Witruwiusza (Marcus Vitruvius Pollio), o której wspomniał w swoim traktacie „De Architectura”. Znaleziono tam resztki ważnego budynku o funkcji publicznej z epoki rzymskiej na terenie, na którym – według niektórych badaczy – znajdowała się słynna świątynia. „Teren ten został już przebadany za pomocą dronów przez pracowników Urzędu Nadzoru Archeologii, Sztuk Pięknych i Krajobrazu Ancona–Pesaro Urbino oraz jednostkę karabinierów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego” – informuje „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.

Urzędnicy opisali znalezisko na Facebooku: „Jest to kompleks składający się z co najmniej 5 pomieszczeń, których ściany z zachowanej ok. 2-metrowej elewacji mają grubość 5 stóp rzymskich ( 1,50 m ) i są pokryte zaprawą wapienną i płytami marmurowymi”. Opisano szczegółowo także kolorowe marmury (zielone i różowe), których użyto na podłogi obiektu. O wieku budynku – co najmniej 2 tys. lat wstecz – świadczą także pewne ślady starożytnego życia, które odkryto na miejscu: konstrukcje ścienne, paleniska, fragmenty glazurowanej ceramiki.

Trwają szczegółowe badania naukowców nad znaleziskiem.