USA szkolą wojska państw Afryki do walki przeciw dżihadystom

Manewry pod nazwą Flintlock trwają do 15 marca. Około 1300 wojskowych z 29 krajów szkoli w zakresie taktyk przeciwdziałania oddziałom islamistycznych formacji powiązanych z Al-Kaidą i Państwem Islamskim.

W zeszłym roku gospodarzem Flintlock 2022 było Wybrzeże Kości Słoniowej. Udział wzięło wtedy udział ponad 400 uczestników z dziesięciu krajów. Tegoroczne ćwiczenia mają na celu dalsze wzmacnianie zbiorowej zdolności krajów sprzymierzonych i partnerskich do sprostania kluczowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa.

Fighting terrorism: Operation flintlock to be headquartered in Ghana | Citi Newsroom