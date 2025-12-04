info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ilu młodych chodzi na religię?
Ilu młodych chodzi na religię?

W szkole na lekcji religii  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość W szkole na lekcji religii

Procentowo najwięcej uczniów chodzi na religię w Rzeszowie, najmniej we Wrocławiu.

Procentowo największe zainteresowanie lekcjami religii jest w Rzeszowie (77,6 proc.) i w Białymstoku (72,9 proc.) - wynika z danych zebranych przez PAP w stolicach województw. Najmniejsze - w Szczecinie (36 proc.) i we Wrocławiu (35 proc.).

Z danych przekazanych PAP przez Urząd Miasta Rzeszowa wynika, że w tym mieście chęć uczestnictwa w lekcjach religii zadeklarowało 77,6 proc. wszystkich uczniów. To najwyższa deklarowana procentowa frekwencja w Polsce. W szkołach podstawowych wynosi ona 90 proc., a w szkołach średnich - 64,5 proc. uczniów.

Na drugim miejscu uplasował się Białystok. Z danych zebranych przez Urząd Miejski w Białymstoku wynika, że w sumie w lekcjach katechezy uczestniczy tam 72,9 proc. uczniów wszystkich typów szkół. W szkołach podstawowych na religię chodzi nieco ponad 90 proc., a w szkołach ponadpodstawowych - 51 proc. uczniów.

W białostockich szkołach podstawowych 18,3 tys. dzieci uczęszcza na lekcje religii katolickiej, ponad 3 tys. uczniów - na religię prawosławną, a na religię innych wyznań chodzi 73 dzieci. W szkołach ponadpodstawowych na lekcje religii katolickiej uczęszcza ponad 8,7 tys. uczniów, na religię prawosławną - ponad 1,2 tys. uczniów, a na religie innych wyznań - 29 uczniów.

Trzecim miastem pod tym względem są Katowice. W szkołach podstawowych na lekcje religii uczęszcza 73 proc. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych - 21 proc. W sumie w lekcjach tych uczestniczy 53 proc. uczniów - przekazał urząd miasta. Podał, że na lekcjach religii w podstawówkach frekwencja od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, a w szkołach ponadpodstawowych widoczny jest spadek liczby uczestników tych zajęć.

W olsztyńskich szkołach w sumie 50,4 proc. uczniów zadeklarowało, że będą chodzić na lekcje religii. W podstawówkach z religii wypisało się 22 proc. z nich. W szkołach ponadpodstawowych rezygnacja sięga 91 proc.

Mniej niż połowa uczniów chodzi na religię w Gdańsku. W szkołach podstawowych - prawie 67 proc. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych - około 21 proc. Łącznie we wszystkich gdańskich szkołach frekwencja na zajęciach z religii wynosi 49 proc.

W Gorzowie Wielkopolskim w szkołach podstawowych 80,3 proc. uczniów zadeklarowało, że będzie chodzić na religię, a w szkołach ponadpodstawowych 17,1 proc. W sumie udział w tych lekcjach zgłosiło 48,54 proc. uczniów. Tymczasem w Zielonej Górze odsetek uczniów w podstawówkach wynosi 68 proc., a wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych - 13 proc. W sumie ten odsetek wynosi 46 proc.

Według danych przekazanych PAP przez urząd miasta w Poznaniu udział w lekcjach religii zadeklarowało 43,7 proc. uczniów wszystkich typów szkół. W stolicy Wielkopolski w lekcjach religii uczestniczy 62,97 proc. uczniów szkół podstawowych i 21,71 proc. uczniów liceów. Z kolei w technikach odsetek ten wynosi 18,54 proc., a w szkołach branżowych I stopnia - 11,40 proc.

Bardzo podobnie sytuacja wygląda w Warszawie. Z danych przekazanych przez stołeczny ratusz wynika, że udział w lekcjach religii zadeklarowało 43 proc. uczniów. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym było to 44 proc. uczniów, więc mamy do czynienia z niewielkim spadkiem frekwencji.

W Łodzi chęć uczestnictwa w lekcjach religii zgłosiło 40 proc. uczniów wszystkich typów szkół prowadzonych przez łódzki samorząd. Według informacji zebranych przez Urząd Miasta Łodzi udział w lekcjach religii zadeklarowało w sumie 39,5 proc. uczniów. Najwyższa jest frekwencja w szkołach podstawowych, gdzie na religię chodzi 56 proc. uczniów, najniższa w szkołach branżowych I stopnia, gdzie odsetek ten wynosi jedynie 3 proc.

- Tendencja malejąca utrzymuje się w Łodzi od kilku lat, z roku na rok liczba uczęszczających na religię maleje, przy czym - i to także długotrwały trend - największe zainteresowanie jest wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych - podkreśliła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W Szczecinie w tym roku szkolnym również zanotowano spadek zainteresowania lekcjami religii w szkołach. Udział w zajęciach zadeklarowało 36 proc. wszystkich uczniów.

- Kolejny rok z rzędu notujemy spadek liczby uczniów, którzy są zainteresowani uczęszczaniem na lekcje religii. Te spadki dotyczą zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych - przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Szczecina Marta Kufel.

Jednocześnie zaznaczyła, że w przypadku szkół podstawowych zainteresowanie tymi lekcjami jest wyższe.

- W tym roku blisko 55 proc. uczniów uczęszcza na lekcje religii w szkołach podstawowych. Jeśli chodzi o licea, jedynie 6 proc. uczniów zadeklarowało, że będzie chodzić na te lekcje - dodała Kufel.

Procentowo najmniej chętnych uczniów do uczestnictwa w tych lekcjach jest we Wrocławiu. W bieżącym roku szkolnym, w stolicy Dolnego Śląska na religię chodzi tylko 35 proc. uczniów. W szkołach podstawowych jest to ponad 52 proc., z kolei w szkołach ponadpodstawowych - ponad 10 proc. - poinformował wrocławski urząd miasta. W poprzednim roku szkolnym, w przypadku szkół podstawowych, ten odsetek był nieco wyższy - przekraczał 54 proc. Uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach ponadpodstawowych było na podobnym poziomie.

W odpowiedzi na pytania PAP o frekwencję na lekcjach religii w krakowskich szkołach Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że nie gromadzi takich danych. Wyjaśnił jednocześnie, że takie dane zebrał rok temu w odpowiedzi na pytanie jednej z radnych.

Według danych urzędu, w krakowskich samorządowych szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii uczęszczało 55 proc. wszystkich uczniów w tych placówkach.

W ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego - 2024/2025. Od września 2024 r. zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. Ostatnia zmiana weszła w życie od 1 września br. - religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia te mają odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zasada ta nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których - na 15 września tego roku szkolnego - wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki. 

Od redakcji Wiara.pl

Zwróćmy uwagę: to dane pochodzące z wielkich miast...

PAP |

dodane 04.12.2025 06:42

EDUKACJA, KOŚCIÓŁ, PAP, PAŃSTWO, SAMORZĄDY, SZKOLNICTWO

