Ponad 30 tys. motocyklistów przyjechało na Jasną Górę  

Jednoczy nas Chrystus, Matka Boża i miłość do Polski – podkreślali. Na Jasnej Górze odbył się jubileuszowy XX Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Ks. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. To modlitewne rozpoczęcie sezonu. W tym roku, w Niedzielę Miłosierdzia, było też wołaniem o pokój dla świata. Podczas spotkania była możliwość oddania krwi i zakupu specjalnych znaczków, z których całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc Polakom z Kresów. Ideą Zlotów Motocyklowych na Jasną Górę są słowa ks. Peszkowskiego wypowiedziane jako przesłanie do uczestników Rajdów Katyńskich: „Kocham Polskę i ty ja kochaj”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. celebrowana na Szczycie pod przewodnictwem biskupa seniora diec. drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa. Po niej odbyło się poświęcenie pojazdów.

- Na waszych drogach zawsze zachowujcie ducha przyjaźni, bądźcie posłańcami umiłowanej Ojczyzny, czytelnymi świadkami wiary, prawdy i miłosierdzia Bożego – życzył motocyklistom bp Pikus. Dziękował „twardzielom z Polską w sercach”, wszystkim członkom Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego za ich troskę o historię, odwiedzanie miejsc związanych ze zbrodnią katyńską i o rodaków na Kresach.

- Słowa kapelana Rodzin Katyńskich, wypowiedziane w ostatnich dniach życia jako przesłanie do uczestników Rajdów Katyńskich - „Kocham Polskę i ty ją kochaj”- stały się ideą i hasłem zarówno Rajdów, jak i jasnogórskiego Zlotu - przypomniał Bronisław Biel, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowy Rajd Katyński. Zauważył, że „po wojnie pół Polski zostało na Wschodzie, ci Polacy ciągle tam są”. - Staramy się im w różny sposób pomagać. Zawozimy im różnorakie dary, organizujemy spotkania, ale wobec wybuchu wojny naszą pomoc kierujemy do wszystkich, nie tylko do Polaków - podkreśla prezes Biel.

W zlocie uczestniczyła Anna Paniszewa dyrektorka represjonowanej polskiej szkoły harcerskiej w Brześciu na Białorusi, więziona w 2021r., od dwóch lat jest w Polsce. – Dziś dziękuję Matce Bożej Częstochowskiej za wolność i proszę o Jej wstawiennictwo za naszego więzionego Andrzeja Poczobuta, który dzisiaj kończy 50 lat – mówiła Paniszewa.

- W 2021r. nasza szkoła została zamknięta, uczniowie rozproszeni a niektórzy nauczyciele musieli opuścić Białoruś. W ciągu tych dwóch lat zamknięto wszystkie społeczne ośrodki nauczania języka polskiego i filar naszej edukacji, czyli Polską Macierz Szkolną. Świat na to biernie patrzy. Ale my Polacy na Białorusi jesteśmy, staramy się tam cokolwiek robić. Wołamy na cały świat, pamiętajcie o Polakach na Białorusi – apelowała Paniszewa o modlitwę, o poparcie dla Polaków, którzy jeszcze na Białorusi pozostali. Podziękowała za wszelakie wsparcie uczestnikom Rajdu Katyńskiego, którzy dbali także o brzeską placówkę i plac Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania styczniowego urodzonego w Szostakowie w obwodzie brzeskim.

- Motocykl to nie tylko środek transportu, dla nas coś więcej, bo jeżdżąc dajemy świadectwo o Miłosiernym Bogu. To taki Kościół na jednośladzie - podkreślali uczestnicy zlotu z „Iskry Miłosierdzia”. To ruch motocyklistów, który powstał w 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Podróżując po Europie, niosą przesłanie Bożego Miłosierdzia w najdalsze zakątki. Dotarli m.in. do Rzymu, Fatimy, Medjugorje czy Koryntu. Jak podkreślają, dziś nie mogło ich nie być na Jasnej Górze.

- Dzisiaj tak bardzo świat potrzebuje pokoju, człowiek w różnych trudnościach życia. Tak bardzo potrzebuje też pokoju Ukraina, każde miejsce, gdzie są konflikty. Myślę, że przede wszystkim pokój na świecie jest wtedy i nie ma zarzewia wojny, gdy jest on w sercu człowieka. Przyjeżdżamy tutaj, żeby przede wszystkim prosić o pokój - mówił ks. Adam Parszywka, inicjator „Iskry Miłosierdzia, motocyklista.

Tradycyjnie zlot miał też charakter patriotyczny i charytatywny: był wyrazem pamięci o Polakach pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” w XX w. i solidarności z rodakami żyjącymi na Wschodzie, stąd np. ofiary ze sprzedaży pamiątkowych znaczków zostały przeznaczone na pomoc materialną Polakom na Kresach. Tradycyjnie motocykliści przywieźli też ze sobą na jasnogórski zlot zabawki dla dzieci, które trafią tam z darami.

Organizatorem tej jednej z najważniejszych imprez motocyklowych w Polsce, Zlotu Gwiaździstego, jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Stowarzyszenie ma na celu organizowanie wyjazdów do miejsc mordu i pochówku Polaków, popularyzację prawdy historycznej o Golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Ojczyźnie. Głównymi celami Stowarzyszenia jest pielęgnowanie polskich tradycji oraz udzielanie pomocy Polakom na terenie byłych republik sowieckich, budowane są szkoły, biblioteki i kościoły.

Tradycyjnie na zlot przyjechała też duża grupa pielgrzymów z Węgier prowadzona przez paulinów.