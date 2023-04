W Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział 25 tys. Polaków, w tym ok. 250 księży, 100 sióstr zakonnych i ok. 20 biskupów. Zapisało się także 350 wolontariuszy oraz blisko 500 harcerzy - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 roku pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". Centralne wydarzenia ŚDM, czyli spotkania z papieżem, poprzedzą dni w diecezjach.

"W ŚDM weźmie udział 25 tys. Polaków" - poinformował PAP ks. Tomasz Koprianiuk. "Nasze szacunki opieramy na postawie zapisów w polskim i portugalskim systemie oraz informacjach z ambasady Polskiej w Lizbonie - wyjaśnił.

Zastrzegł, że liczba ta z dnia na dzień wzrasta, ponieważ cały czas trwają zapisy. "Są jeszcze całe grupy, które się rejestrują w obu systemach" - dodał.

Przyznał, że "najwięcej osób - blisko 1300 - zgłosiło się z archidiecezji krakowskiej". "Na drugim miejscu są archidiecezja warszawska, diecezja warszawsko-praska i diecezja tarnowska, z których planuje wyjechać w granicach 500 - 700 osób, zaś z diecezji łódzkiej, gdańskiej i bydgoskiej - po ok. 350 młodych" - powiedział ks. Koprianiuk.

W ocenie ks. Koprianiuka, Polacy będą na czwartym lub piątym miejscu pod względem liczby uczestników na ŚDM. "Więcej od nas będzie Hiszpanów, Francuzów i Włochów. Może wyprzedzą nas liczebnie także pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych" - zastrzegł.

Poinformował, że "zgłosiło się 430 grup, ok. 250 księży i 100 sióstr zakonnych oraz ok. 20 biskupów, w tym m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Rady ds. duszpasterstwa młodzieży bp Grzegorz Suchodolski, abp Tadeusz Wojda SAC, abp Grzegorz Ryś, abp Marek Jędraszewski, bp Marek Solarczyk, bp Adam Bab, bp Radosław Orchowicz, bp Grzegorz Olszowski, bp Marian Florczyk, bp Robert Chrząszcz, bp Jacek Grzybowski, bp Maciej Małyga, bp Marek Marczak, bp Andrzej Przybylski, bp Andrzej Siemieniewski, bp Szymon Stułkowski i bp Piotr Turzyński. Wielu z biskupów pojedzie razem ze swoimi grupami młodzieży na tzw. dni w diecezjach i razem z młodymi dotrą do Lizbony".

"Biskupi zostali zaproszeni do uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych w czasie ŚDM w Lizbonie, które odbędą się pod hasłem +Powstań+. W tej edycji te spotkania zmienią nieco swoją formę. Najpierw młodzi będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań i wątpliwości związanych z przeżywaniem wiary. Następnie biskup uczestniczący w spotkaniu powie krótką katechezę, w której wyjaśni poruszane kwestie w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła" - powiedział dyrektor KBO ŚDM. Dodał, że "spotkania będą zwieńczone wspólną eucharystią".

Centralne uroczystości inaugurujące ŚDM odbędą się we wtorek 2 sierpnia 2023 r. Mszą św. Papież Franciszek przybędzie do Lizbony 4 sierpnia. W kolejnych dniach odbędą się wydarzenia zwane "Festiwalem Młodych" poświęcone kulturze kraju, z którego pochodzą. W piątek zaplanowano drogę krzyżową, a w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się nocne czuwanie z papieżem. ŚDM zakończy Msza św. posłania w niedzielę rano.

ŚDM poprzedzi tzw. tydzień w diecezjach. Pielgrzymów z całego świata przyjmie 17 portugalskich diecezji, w tym dwie obejmujące tereny wyspowe.

"Polacy spędzą ten czas w siedmiu diecezjach na północy Portugalii, m.in. w takich miejscowościach jak: Porto, Coimbra, Lamego, Braganca, Viana, Vila Real czy Braga. Poszczególne grupy mogły sobie wybrać diecezję, do której pojadą. W Algarve planowany jest w tym czasie festiwal +Welcome to Paradise+ organizowany przez wspólnotę Chemin Neuf, w którym weźmie udział kilka tysięcy młodych, w tym także grupy polskie i polonijne. W programie będzie modlitwa, warsztaty oraz wydarzenia artystyczne i sportowe" - powiedział ks. Koprianiuk.

Podkreślił, że "udział w ŚDM to dla wielu młodych okazja spotkania się rówieśników, wymiany doświadczeń, rozmów o wierze, poznania Kościoła powszechnego".

Przekazał, że na ŚDM "zapisało się ok. 350 wolontariuszy z Polski, którzy są rekrutowani przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM". Dodał, że "w spotkaniu z papieżem weźmie udział także ok. 500 harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego, Skautów Europy oraz Federacji Skautingu Europejskiego".

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się w dniach 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co - wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla - ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.