Litwa: W centrum Wilna wielotysięczna Parada Polskości  

Uroczystość w barwach biało-czerwonych, polskich strojach ludowych, z polską muzyką i pieśnią zwieńczyła msza święta przed obrazem w Kaplicy Ostrobramskiej. Po modlitwie na placu Ratuszowym odbył się koncert zespołu Mazowsze.

"Parada jest wyrazem dumy z bycia Polakiem na Litwie oraz demonstracją naszej jedności, przypomnieniem współobywatelom, Litwinom, o wielotysięcznej obecności Polaków w naszym kraju" - powiedział w rozmowie z PAP Edward Trusewicz, wiceprzewodniczący Związku Polaków na Litwie (ZPL), organizatora pochodu.

W biało-czerwonym pochodzie udział wzięli przedstawiciele 14 oddziałów ZPL z całego kraju i licznych polskich organizacji społecznych, polskie szkoły i przedszkola, zespoły artystyczne i osoby niezrzeszone.

W czołówce pochodu szli liderzy polskiej społeczności na Litwie, posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), radni tej partii, a także ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP, konsul Irmina Szmalec, senatorowie Halina Biada i Ryszard Majer, posłowie Janusz Kowalski i Jarosław Krajewski, a także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

"To bardzo ważna manifestacja, która świadczy o przywiązaniu do tradycji polskości tych ziem - powiedział dziennikarzom senator Majer. - W tak ważnym dniu my, przedstawiciele Senatu, chcemy pokazać, że jesteśmy z Polakami, że wspieramy ich, by żyło im się na wysokim poziomie i w dobrej jakości, żeby zawsze pamiętali o swojej tożsamości".

Senator wskazał, że "niesamowite jest widzieć tyle biało-czerwonych flag poza granicami Polski, tylu młodych ludzi, którzy są najlepszymi ambasadorami polskości".

"To wspaniałe uczucie iść w wielotysięcznym, biało-czerwonym marszu ulicami Wilna - mówili PAP uczestnicy parady. - To uczucie podniosłe, to radość i duma, satysfakcja z bycia częścią dobrej, ważnej całości, pozytywnie nastawionej, słonecznej".

Sobotnia Parada Polskości w Wilnie odbyła się po raz 18. Jest organizowana od 2004 roku co kilka lat. "Teraz tę piękną manifestację chcemy organizować każdego roku" - powiedział Trusewicz.

Polacy na Litwie są najliczniejszą mniejszością narodową i stanowią 6,5 proc. ogółu litewskiego społeczeństwa. Oddziały ZLP, organizacji zrzeszającej prawie 10 tys. osób, działają praktycznie na terenie całego kraju.